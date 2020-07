Panseri y sus judiciales estuvieron de nuevo en Paso de los Libres

Preocupación por un grupo de judiciales que junto al ministro Estuvieron Panseri estuvieron -de nuevo- en Paso de los Libres hasta ayer. Una situación similar había sido expuesta desde “La Provincia Perdida” (Radio Best 100.7) hace más de un mes. Aseguran que ni en aquella ni en esta oportunidad, se cumplieron los protocolos.

Ahora, de nuevo se trata de una comisión que, junto al ministro del Superior Tribunal, viajaron a la localidad fronteriza en el marco de las capacitaciones que se están realizando en toda la provincia, de cara a la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que entra en vigencia este 1 de agosto.

Hasta ayer, una comisión encabezada por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri, estuvo en Paso de los Libres, para brindar capacitaciones sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que fue aprobado en noviembre del año pasado y que debe entrar en vigencia este 1 de agosto.

El integrante de la mesa chica del STJ, estuvo acompañado de técnicos de la Secretaria Administrativa, de la Dirección General de Informática y de la Dirección de Recursos Humanos.

Tras el brote que se produjo en Paso de los Libres, este viaje no pasa desapercibido en el marco del Poder Judicial, ya que de este grupo, conformado entre 7 y 8 personas, no se conoce qué protocolo seguirán esta semana.

Los judiciales esperan una definición del Superior Tribunal de Justicia sobre si estas personas se presentarán a trabajar normalmente desde ahora.