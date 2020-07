Otra familia olvidada en medio de la cuarentena

Por la presencia del Coronavirus en Corrientes, cumplen con una cuarentena obligatoria y denuncian que no reciben asistencia oficial. Se trata de una familia del barrio Ponce, cuyos integrantes debieron ser hisopados al mantener contacto estrecho con un posible caso positivo de COVID-19.

Mercedes Ávalos se encuentra con su familia desde el domingo por la noche cumpliendo con la cuarentena obligatoria en su domicilio del barrio Ponce, luego que les hicieran los hisopados para detectar si están contagiados de coronavirus, por contacto estrecho ante un posible caso positivo.

La mujer asegura que aún no les dieron los resultados de los estudios a pesar que los testeos les realizaron el último lunes.

Avalos manifestó que no recibió ningún tipo de asistencia del Estado a pesar que, según comentó, desde Desarrollo Social se comprometieron a proveerles alimentos. “Soy una persona que trabaja por comisión”, comentó.

La mujer informó que su cuñado se encuentra internado desde el domingo en el Hospital de Campaña con síntomas compatibles con el COVID-19, pero aún no le notificaron si contrajo la enfermedad.