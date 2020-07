Otorgan beneficio de semilibertad al homicida de Valeria Romero Azar

La justicia correntina le otorgó el beneficio de la semi-libertad al asesino de Valeria Romero Azar. Federico Alderete fue condenado a 18 años de prisión, por la muerte de Valeria Romero Azar ocurrida en Paso de los Libres en octubre del 2010. La caratula fue Homicidio Simple Doloso.

La Justicia decidió otorgarle el beneficio de la semilibertad a Federico Alderete, quien fuera condenado a 18 años de prisión en el 2012, por la muerte de Valeria Azar, ocurrida en octubre del 2010, en Paso de los Libres. La caratula fue Homicidio Simple Doloso.

Alderete ya cumplió más de los 2/3 de la pena impuesta. La resolución la emitió el Juzgado de Ejecución de Pena de Condena, y lleva la firma de su titular, la Dra. María Teresa Zacarías. La medida establece que Alderete, deberá usar pulsera electrónica (Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica).

No podrá ausentarse del domicilio acreditado para la realización de trabajos, deberá abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, no cometer nuevos delitos, no conducir vehículos de ningún tipo, y deberá presentarse a su lugar de alojamiento al término del horario establecido, debiendo informarse al Juzgado, en forma mensual respecto del cumplimiento de lo ordenado. Federico Alderete es interno del Servicio Penitenciario de Paso de los Libres.

EL HECHO

Valeria Azar mantenía un noviazgo con Federico Alderete, que en ese entonces tenía 24 años. La joven de Corrientes (Capital) viajó a Paso de los Libres para pasar unos días con Federico.

La mañana del miércoles 13 de octubre de 2010, Valeria se hallaba sentada frente a una computadora y en la cercanía se encontraba Federico limpiando una escopeta calibre 36, en esas circunstancias se produjo un disparo que impactó en la cabeza de ella, falleciendo de manera instantánea.