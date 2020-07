Osella les dio $300 de aumento y se enojaron los municipales goyanos

Marcado enojo de los municipales goyanos por el bajo porcentaje de aumento salarial que otorgo el intendente. Para el bolsillo, particularmente del empleado municipal, el sueldo desde agosto tendrá una mejora del 7% para Contratados y de Planta Permanente que en el caso concreto para un personal de categoría de bolsillo implicará la suma de $300.

También se dará una recomposición en los salarios de los trabajadores “por día” o sea los trabajadores que están en negro.

“Hay que pasar agosto” han dicho desde siempre los antepasados y esto tiene que ver no solo con lo climático sino también con las pestes que el mes más frío trae, afectando a los cultivos y al propio ser humano. En sentido figurado, se aplica a otras carestías, como las que suele sufrir el bolsillo, por ejemplo.

Para la salud, ya los guaraníes acostumbraban en el primer día de este mes beber una pócima a base de aguardiente y ruda.

El intendente Osella anticipó que antes de fin de año habrá otros aumentos. La intención del gobierno municipal es recuperar el poder adquisitivo de los salarios tras la pérdida sufrida durante el gobierno anterior.

En conferencia de prensa que presidió este miércoles en el Salón de Acuerdos, acompañado por el secretario de Hacienda, Antonio Pablo Giuliani y miembros del equipo económico, el intendente Francisco Ignacio Osella anunció un aumento del 7% en el básico de los sueldos municipales.

Previamente al anuncio, el contador Giuliani, con un apoyo de la proyección de cuadros y estadísticas demostró cómo se deterioraron los salarios municipales durante la gestión anterior y cómo en el gobierno actual se ha venido trabajando en forma sostenida para recuperar el poder adquisitivo perdido ante el avance de la inflación. Destacó que desde diciembre de 2017 a junio de 2020 el salario pasó de $6.194 a $16.911 pesos para la misma categoría 1. La variación fue de 173,02%. La inflación para ese mismo período fue de 166,02%. Es decir que se le ganó a la inflación en términos de poder adquisitivo.

OSELLA

Luego de la exposición del secretario de Hacienda, el intendente Osella precisó que desde agosto los sueldos municipales tendrán una mejora del 7% en el básico de empleados Contratados y Planta Permanente. También se dará una mejora en los haberes de los trabajadores Por Día. Anticipó que antes de fin de año habrá otros aumentos.

SECRETARIO DE HACIENDA

El secretario de Hacienda, Antonio Pablo Giuliani precisó que “si decimos que recomponemos el salario en un ciento por ciento en un período determinado, sacado de contexto puede parecer mucho. Pero si la inflación en ese mismo período fue del 200%, el salario perdió. A eso nos referimos, porque esa es una cuestión que muchas veces en el relato, en el discurso que se construye desde determinado espacio político se confunde la gente. Queríamos, con gráficos y datos muy precisos, poner de manifiesto primero cómo fue la evolución en estos últimos siete años del salario del empleado municipal y después el intendente hará un anuncio con relación a la grilla, a la nómina salarial para el mes de agosto. Pero primero quería pedirles especial atención en esta cuestión que queríamos analizar con ustedes. Si ven el primer cuadro remarcado con celeste van a ver la evolución que tuvo el salario de la categoría 1 desde diciembre de 2013 a diciembre del 2017, fíjense que pasó de un ingreso total, sumando básico y sumas no remunerativas de $2.845,80 a $6.194 que implicó un aumento del 117,65%; la inflación en ese mismo período fue del 220 por ciento. ¿El salario ganó o perdió? Perdió y muchísimo, la mitad de la inflación. Eso es en términos de poder adquisitivo una barbaridad. Durante el mandato, durante la gestión a cargo desde diciembre del 2013 a 2017 el empleado municipal perdió la mitad de la inflación, no le recompusieron nunca el monto del salario. Eso queda reflejado. Las cifras son incontrastables a la realidad, mata cualquier relato.

Si observan desde diciembre de 2017 a junio de 2020, o sea el salario del mes pasado pasó de $6.194 a $16.911 para la misma categoría 1. La variación fue de 173,02%. La inflación para ese mismo período fue de 166,02%. ¿Perdió o ganó? Ganó. No pudimos terminar de recomponer porque la realidad es que hubiéramos querido que se recomponga en un plazo más corto lo que se perdió en la gestión anterior que fue desastrosa en ese sentido. Pero la realidad es que tenemos otras obligaciones que asumir y la inflación viene golpeando muy fuerte. Pero en lo que queremos insistir es que, para medir el nivel de sensibilidad social, el nivel de preocupación de los sectores más vulnerables, tenemos que basarnos en datos que arrojan la realidad no armando un relato para gente que no entiende y estas son cifras incontrastables que provienen de la realidad.

Para la categoría más baja durante el período 2013- 2017 el empleado perdió muchísimo y para el período diciembre de 2017 a junio de 2020 comenzó a recuperar. Hubiéramos querido recuperar todo pero empezamos a recuperar algo de lo que se había perdido durante la gestión anterior.

Si hacen la misma comparación con la categoría 10 van a notar una cuestión similar, un poco más atenuada. Fíjense que el monto de la pérdida del poder adquisitivo para la categoría 10 desde diciembre de 2013 a diciembre de 2017 es la misma que para la categoría 1: 117, 65 contra 220,86. Mientras que para el periodo diciembre 2017 a junio de 2020 salimos empatados: 165.07 la variación salarial contra 166,02 que fue la inflación en el mismo período. Eso hay que tener presente a la hora de analizar. Lo otro, protección de sectores vulnerables es un relato armado. Esta es la realidad y es fácilmente contrastable. Son cifras que provienen de la inflación del INDEC y de los montos que corresponden a cada una de las categorías y el detalle que sale de las nóminas salariales.

Esto quería decirlo de modo introductorio, tiene que ver con una cuestión que es muy sencilla para el empleado como sus haberes”.

INTENDENTE OSELLA

Ignacio Osella hizo el anuncio de nueva recomposición salarial y dijo que “en el 2017 iniciamos un proceso de mejoras salariales que tienen como objetivo recuperar lo perdido durante el período anterior. Seguiremos trabajando en ese sentido, hemos dado pasos importantes. En lo que va del año ya se dieron pasos importantes en cosas como el plus que tuvo dos aumentos. Uno en marzo y el otro en el mes pasado. Y ahora vamos a tener, desde el mes de agosto, una mejora en las remuneraciones de todos los empleados, de los contratados y planta permanente, del 7% similar al aumento que dio la provincia. También habrá una mejora para el personal Por Día.

Lo que quería decirles es que antes de fin de año vamos a tener nuevamente otra propuesta de mejora para los trabajadores municipales. Lo que nos interesa en definitiva es que cuando terminemos nuestra gestión terminemos lo más cerca posible o mejorando la situación que teníamos en el 2013.

Fue el trabajo que llevamos adelante durante todos los ochos años de gestiones anteriores, casualmente estaba Antonio Giuliani y Daniel Ávalos trabajando en esa gestión. Se hicieron muchas cosas, la sanción del escalafón municipal y medidas que se tomaron en ese tiempo. Queremos volver a aquella situación. Lo vamos a hacer de manera paulatina, dándole sustentabilidad a este proceso de mejora de los ingresos de los trabajadores municipales, siempre trabajando sobre los hechos, no sobre los relatos”.