“No vi arrepentimiento” en Falcione

La hija del bancario asesinado, sobre el condenado reparó que “no vi arrepentimiento”. Gabriela Bardessono se refirió al crimen de su padre, acuchillado el lunes 16 de julio del 2018 en un supermercado ubicado por calle Tucumán entre Belgrano y Bolívar. “Hoy la Justicia dio un fallo ejemplificador”, sostuvo.

Tras finalizar el juicio que condenó a prisión perpetua a Miguel Ángel Falcione por el crimen de Mario Bardessono, la hija de la víctima brindó contundentes declaraciones: “No vi arrepentimiento en él”.

Satisfecha con la condena, Gabriela Bardessono expresó desde Sudamericana su agradecimiento “a mis abogados y a Dios”.

“Yo me decía, no puede ser que esté todo tan claro y que hayan dudas, pero ahora lo puedo dejar volar en paz a mi papá, gracias a Dios. Lo que alegaron mis abogados fue excelente no les faltó ni una coma”, manifestó.

“Desde el primer momento sabía que no había dudas, solamente que por ahí se escuchaban los medios y me dejaba llevar por algunas situaciones; pero cuando escuché las palabras de mis abogados me tranquilicé mucho”, continuó.

“Después confiaba en que mi papá de alguna manera estaba acá, que se tenía que hacer Justicia y que tenía ser un fallo ejemplificador para llegar a mi casa y decirle a mis hijos que eso no se hace y que de esta manera no son las cosas”.

En referencia a porqué Falcione decidió quitarle la vida a su padre, Gabriela aseguró desconocer la razón: “No hay un motivo que pueda hacer reaccionar de una manera semejante, no hay un motivo para reaccionar así somos seres humanos racionales y hay que valorar la vida”.

La hija del hombre asesinado describió el momento que vio el rostro del acusado: “Él me miro a la cara descaradamente. La verdad es que una piensa qué será que pasa por su mente, si sabrá el daño que hizo; pero no vi arrepentimiento en él”, reiteró.

“Hoy puedo dejar que mi papá descanse en paz y vuele. La sentencia era lo que necesitaba escuchar y me llenó el pedacito de alma que tenía destruida. Hoy la Justicia dio un fallo ejemplificador”, cerró.