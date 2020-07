No están dadas las condiciones para volver a clases

El secretario general de AMET, Rufino Fernández, advirtió que “la posibilidad del regreso a las clases presenciales en agosto no es conveniente en el actual contexto de pandemia”, por lo que “hacemos votos desde nuestra organización gremial para que se reflexione sobre los riesgos de dar ese paso y se evalúen las prioridades, en un momento donde Corrientes logra sobrellevar la crisis sanitaria con buenos resultados”.

“La consulta con las bases ha fortalecido nuestra posición y luego de la audiencia con autoridades gubernamentales podemos decir claramente que no es viable la reapertura de las escuelas en este contexto por el hecho de que estamos atravesando meses de frío intenso que favorecen la propagación de enfermedades respiratorias y, entre ellas, el Covid-19”, analizó Rufino.

Otro aspecto que evaluó el titular de AMET es el de los costos extras que representaría “para miles de familias el proveer a sus hijos de los elementos de prevención básicos como el alcohol en gel, los barbijos y el transporte diferencial, ya que de regresar los vehículos escolares deberían circular con el 50 por ciento de su capacidad”.

No obstante, “hemos participado de la audiencia a la que fuimos convocados por el Gobierno para sopesar los pro y los contras del hipotético regreso a clases presenciales y si bien tenemos nuestras reservas ante la hipótesis de una reanudación de la actividad escolar tradicional, aportamos lo que consideramos indispensable para proteger tanto al docente como al alumno y sus familias”, puntualizó.

El titular de AMET enumeró una serie de condiciones que deberían cuidarse al momento de reabrir las escuelas, como por ejemplo la inspección y habilitación de todos los edificios, en todo el territorio provincial, de forma que el regreso a las aulas se produzca en un contexto sin riesgos de propagación de Covid-19.

“En caso que se resuelva la vuelta a clases, el Gobierno Provincial tiene el deber de realizar un relevamiento de docentes y alumnos en condiciones de pacientes de riesgo, en los distintos niveles de enseñanza”, señaló el secretario general en su encuentro con los representantes del Ministerio de Educación.

Añadió que “hemos propuesto también que se determine la matrícula de alumnos para su asistencia escalonada, estableciendo la equidad en el aprendizaje, fundamentalmente en el nivel secundario por su complejidad”. El titular de AMET solicitó que se “asigne personal a un sistema de seguimiento y control de los protocolos sanitarios”, además de “garantía total en el saneamiento de las instalaciones escolares”.