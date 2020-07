“New York Times” destaca labor de egresado de la UNNE

El prestigioso periódico The New York Times de Estados Unidos, publicó un artículo con historias sobre la labor que contra el Coronavirus desempeñan los trabajadores de la salud de distintas partes del mundo. Incluyó por Argentina al Dr. Patricio Acosta, un profesional egresado de la UNNE quien participa en proyectos de investigación en Buenos Aires para determinar causas de severidad en la enfermedad por SARS-CoV-2.

“In harm’s way” o “En el Sendero de Lástimas” se denomina el artículo del diario The New York Times en el que se recopilan reflexiones e historias de los trabajadores de la salud de todo el mundo que arriesgan sus vidas, y las de sus familias, para combatir la pandemia de coronavirus.

En el caso de Latinoamérica, los trabajadores de la salud dicen que, a medida que el coronavirus se desata en la región, las disparidades económicas y de salud, los sistemas de salud pública descuidados y la información errónea han hecho que combatir la pandemia sea más difícil y más peligroso.

Entre las historias narradas en la primera serie de la publicación, se incluyó la reflexión del Dr. Patricio Acosta, un profesional de Argentina quien repasó lo que implica trabajar “en primera línea” en la lucha contra un virus mortal.

El Dr. Acosta es egresado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), trabaja como investigador del CONICET y su área de especialidad son los virus respiratorios.

Se desempeña en la Unidad de Infectología del Departamento Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, cuyo jefe es el Dr. Eduardo López (asesor presidencial durante la pandemia). Desde el hospital participa en diferentes proyectos de investigación para determinar causas de severidad en la enfermedad por SARS-CoV-2, que incluyen desde aspectos epidemiológicos hasta la inmunopatología.

En la publicación del periódico The New York Times, el Dr. Acosta recordó que cuando llegó la gripe H1N1 en el año 2009, todavía era estudiante de doctorado y la mortalidad de esa cepa de gripe fue particularmente alta en Argentina.

Actualmente, frente al Covid-19, agregó que “el desafío es manipular un nuevo virus que potencialmente puede matarlo y no tener miedo”.

“Lo que he aprendido es ser respetuoso con los patógenos, pero no tener miedo. Cuando tienes demasiado miedo, fracasas”, sostuvo en el artículo periodístico.

Recordó que en Argentina varios trabajadores de la salud han sido discriminados, atacados o maltratados por sus vecinos en diferentes ciudades, “pensando que traerían coronavirus al vecindario”.

Pero su historia es la otra cara de la moneda. “Hace unos días, encontré un póster en el elevador del edificio donde vivo con mi esposa y mi hijo de 2 años”. “¡Gracias por cuidar a los más pequeños! Tus vecinos” rezaba la ofrenda vecinal.

RELEVANCIA

En diálogo con el Área de Prensa de Rectorado de la UNNE, el Dr. Patricio Acosta, resaltó que un medio tan prestigioso como el The New York Times haya destacado, a través de su persona, la tarea que realizan los profesionales de la salud en Argentina.

El profesional, biólogo egresado de la UNNE y que en su trayecto formativo realizó la Maestría en Genética en la UNNE, recordó que hace años trabaja en investigación con virus respiratorios.

Comentó que el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabaja, en un principio fue seleccionado como hospital de referencia para pacientes pediátricos para la infección por SARS-CoV-2 dada su relevancia e historia institucional.

Fue convocado por la British Society for Antimicrobial Chemotherapy como miembro del jurado que seleccionará a los ganadores de los subsidios (por un millón de dólares) para investigar sobre la infección por Coronavirus a desarrollarse en países de bajos recursos económicos.

Esta institución de presencia y reconocimiento global tiene miembros en 135 países alrededor del mundo con sede central en Londres, Reino Unido.

BIOGRAFIA DEL DR. ACOSTA

Patricio Acosta es egresado de Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y Doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña como Investigador del CONICET en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Sus actividades de investigación se enmarcan en el estudio de virus respiratorios y factores asociados a severidad en poblaciones de bajos recursos económicos.

Se desempeñó como Profesor responsable de investigación del programa Translational Health Science Intership in Argentina” dependiente de la Universidad de Georgetown (USA) desde el año 2009 hasta el año 2018 y como docente adscripto de la materia Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA.

Ha recibido becas y premios de organismos nacionales e internacionales, debiendo destacarse que en el año 2016 recibió el Young Investigator Award of the Year por la Pan-American Society for Clinical Virology (USA).

Los años 2010-2012 se desempeñó como Research Fellow en la Universidad de Vanderbilt (USA), bajo la dirección del Dr. James Crowe Jr.

En el año 2017 fue electo Director de la American Society for Microbiology (USA), siendo la primera vez (en 117 años de la institución) que un extranjero no residente en USA ocupa dicha posición.