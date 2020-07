Mazzoni realizó un balance de sus seis años en Comunicaciones

La entidad mercedeña realiza hoy una asamblea para renovar autoridades. El presidente dejará su cargo y será reemplazado por Mario Fernández. El actual titular destacó el crecimiento, principalmente en infraestructura, que tuvo el club Comunicaciones.

Luego de seis años al frente del Club Social y Deportivo Comunicaciones de Mercedes, Mariano Mazzoni dejará la presidencia de la institución y será reemplazado por Mario Fernández. El actual titular analizó lo que fue su gestión, destacando las obras de infraestructura y el número creciente de chicos que se acercaron a la entidad.

“La verdad es que el club te demanda mucho tiempo y a veces es difícil llevar adelante todo de manera eficiente como uno quiere y a la vez tener una vida privada, una actividad comercial. Es muy difícil”, remarcó Mazzoni que ahora pasará a ocupar el cargo de vocal primero.

La Asamblea General Ordinaria se concretará hoy, en la sede social de Comunicaciones sobre la calle Caá Guazú 1260 de Mercedes. Fernández será electo como presidente y estará acompañado por Antonio Colombo en el cargo de vicepresidente.

“Por la pandemia se podrá ingresar solamente con invitación. La idea es que los medios estén presentes junto con los integrantes de la Comisión Directiva, mientras que los socios podrán seguir las alternativas de la Asamblea a través de las redes sociales del club”, dijo el presidente saliente.

SATISFECHO

Mazzoni deja su cargo “más que conforme, satisfecho con todos los logros en las diferentes áreas. No sólo en lo deportivo, sino en lo social, en lo institucional y en infraestructura”.

“Durante mi gestión se terminó el estadio de básquet. Aunque en esto puedo decir que participé en todo, desde su diseño y en el replanteo, así que como presidente me tocó la inauguración (23 de septiembre de 2014) de algo que yo vi nacer y crecer”.

“Hoy estamos avanzando con el polideportivo, que es un proyecto mío (si bien se fue modificando en algunas cosas, esto es del año 2013). Hoy en día se lo ve plasmado y puedo decir que participé en todos los detalles de las cosas que se han hecho ahí. También mejoramos otros edificios del club y hemos incorporado un grupo electrógeno, entre otras cosas”.

En lo deportivo destacó la llegada a la Liga Nacional de Básquetbol “porque fuimos paso a paso, logrando el ascenso cuando ganamos el TNA después de jugar dos temporadas. Llegar a la Liga nos puso en un lugar impensado para el deporte de la ciudad y hoy tenemos que hablar de permanencia y consolidación”.

“Somos un club respetado no sólo por los logros deportivos, sino también por la seriedad con la que hemos encarado todas las cuestiones desde lo deportivo hasta lo social”.

En materia de fútbol ponderó los títulos a nivel local y las buenas actuaciones tanto en la provincia como en la región; sin embargo, subrayó que “la tarea que se lleva a cabo con las divisiones menores donde se han conseguido títulos provinciales y de la Liga local pero, por sobre todas las cosas, logros en el aspecto social con cada uno de los pequeños y adolescentes que se acercan al club”.

Los clubes sirven en la contención social y esa función remarcó Mazzoni. Consideró que “es el pilar más importante y que más me enorgullece en mi gestión. Pasamos de tener 100 chicos en todas las actividades deportivas a albergar hoy a más de 800 en las diferentes disciplinas. Esos son chicos que practican deportes y no están en la calle. Están haciendo una actividad en la que están contenidos. Con una especial atención por parte de los entrenadores, no es una persona cualquiera con una pelota, sino que tratamos de cuidar mucho ese aspecto”.

Hizo referencia al bingo que tiene el club. “La fuimos remando de la nada y hoy es el evento más convocante que tiene la ciudad después del Gaucho Gil en cantidad de personas. No hay ningún espectáculo organizado que nos sobrepase en público con la relevancia que tiene”.