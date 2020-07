Mauricio Pare presentó Hábeas Corpus para recuperar su libertad

Desde febrero este ciudadano goyano debería estar en libertad. Mauricio Pare cumple condena en el Penal Nº1 de Corrientes en el Pabellón 11, donde se encuentran todos los internos con buena conducta. Desde el mes de febrero Mauri Pare se encuentra en condiciones de recuperar su libertad, pero la jueza de condena Dra. Zacarías le niega el beneficio a pesar de contar con un legajo impecable, condición fundamental para salir del penal.

Pare presento en las últimas horas un Hábeas Corpus que está siendo estudiado en estos momentos, su mama escribió una carta pública.

LA CARTA

“Si quién hace un pedido, está detenido, es Urgente“. Mi hijo Mauricio Pare, está en condiciones de recuperar su libertad desde principios de año, cumpliendo todos los requisitos solicitados y más. Pero por razones burocráticas y también arbitrarias, en algunos casos, fueron dilatando el trámite. Siendo incluso negado el pedido sin argumentos lógicos o reales. Vamos a seguir luchando para que el “Sistema Judicial” no sea utilizado a beneficios de solo algunos. Sabiendo de casos donde Genocidas, asesinos múltiples, corruptos, y abusadores, se encuentran en libertad. No pedimos nada que no se haya ganado, con tiempo y esfuerzo.

Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. (Albert Camus)

Terminemos esta injusticia

Mauri Pare, luchador goyano que fuera condenado por violencia de género en febrero debió salir en libertad, y manifiesta que el Juzgado de ejecución le niega.

El argumento seria que el informe del servicio penitenciario no se relaciona con su personalidad. Ahora presentó un Habeas Corpus.

Cumple condena en el Penal Nº1 de Corrientes Capital en el pabellón 11, lugar donde se encuentran todos aquellos internos con mejor conducta, fue condenado el 27 de marzo del 2018.

QUIEN ES MAURI PARE

Profesor Mauricio Ariel “La Furia” Pare

Goya, Corrientes Argentina

36 años

Luchador profesional de Muay Thai, Kick boxing y MMA

2º Dan Taekwondo Itf

13 Khan Muay Thai

4 Dan Kick boxing – Full Contact

Faixa Azul Brazilian Jiujitsu

Árbitro internacional de MMA (Abal Brasil)

Director técnico de deportes de combate (GKO)

Preparador físico de alto rendimiento

Comienzo de carrera Marcial en el año 2000 en modalidad Taekwondo ITF

Campeón Nacional Sanda 2007

Campeón Nacional Sanda 2008

Subcampeón del Mundo de Full Contact Amateur – 2008

Campeón Argentino K1 chakuriki Holland – 2010

Campeón Argentino MMA WKC Cobra Thai 2014

Campeón Argentino K1 WKF 1 – 2015

Campeón Sudamericano MMA WKC Cobra Thai 2015

Luchador para empresas extranjeras como:

ShowFight, MaxSport, MMAAD, Real Fight, (Brasil)

Infinity (Paraguay)

CFU, Gladiator (Uruguay)

Rumble Fight (Hollanda)

Combates en el Luna Park despedida Acero Cali.

Conrad punta del Este.

Tryout UFC The Ultimate Fighter 3 LATAM