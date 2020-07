Mario Fernández es el nuevo Presidente de Comunicaciones

El empresario local Mario Fernández es el nuevo Presidente del Club Comunicaciones tal lo determinado en la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el viernes por la noche en la sede social de la entidad. Lo acompaña como Vicepresidente Vicente “Ito” Colombo uno de los dirigentes fundadores del aurinegro.

Fernández es nieto de otro de los fundadores de Comu, Claudelino Fernández y acompañó como Vice a Mariano Mazzoni que el viernes dejó la presidencia.

Con una presencia acotada de socios por la situación de emergencia sanitaria que atravesamos por el COVID 19 a las 20.10 se inició la Asamblea. En el inicio el Presidente saliente hizo un raconto de lo realizado en los últimos seis años destacando los logros obtenidos en el basquetbol nacional (campeón TNA y ascenso a la Liga), los trabajos de infraestructura como el estadio de básquet, el microestadio que se está construyendo entres las canchas de fútbol y básquet y el nuevo predio ubicado a pocas cuadras en el que se construyen un polideportivo.

El actual Tesorero Danilo Fernández puso a consideración la Memoria, Inventario General de Bienes y Estados Contables del Ejercicio Económico 2018 y hasta el 31 de Diciembre del 2019, que fue aprobado sin objeciones.

Luego se leyó la lista nueva Comisión Directiva que quedó integrada por: Presidente Mario Fernández, Vice: Vicente Colombo; Secretario: Hugo Sánchez; Prosecterario: Maria Aquino; Tesorero: Danilo Fernández; Protesorero: Mariel Barbieri; Secretario de Actas: Martín Monzón; Vocales: Mariano Mazzoni, José Medina, Guillermo Rossi; Vocales suplentes: Miguel Ponce de León, Lidia Barbona, Lucrecia Aquino; Revisores de Cuenta: Sebastián Aguirre, Erika Rodríguez; Suplentes: Cristian Fischer, Susana Aquino.

La misma fue aprobada por aclamación con un cerrado aplauso de los presentes.

Antes de cerrar la Asamblea con la firma del acta por parte de dos de los socios presentes, el flamante Presidente Mario Fernández agradeció a todos por el apoyo y señaló “nos veníamos manejando bien con Mariano y creo que así lo vamos a seguir haciendo trabajando con toda la comisión entrante, creo que los objetivos son los mismos y vamos a seguir manteniendo la misma línea que siempre teníamos con mucha responsabilidad con mucho compromiso vamos a seguir para adelante”.

“Tenemos que seguir manteniendo todo lo que hemos hecho en las actividades, ya sea en la parte social donde la tengo a María con todo su grupo de trabajo y siempre estuvimos muy agradecidos a ella, después toda la parte de la infraestructura, como bien contó Mariano se está haciendo el polideportivo que está muy avanzado y después está el microestadio que eso va a aumentar la cantidad de chicos en el club a quienes los vamos a tener que contener”.

Fernández además se refirió a los objetivos del Club para lo que queda del año y lo que será su gestión “vamos a seguir estando en la LNB, mantendremos todas las categorías en básquet, jugaremos en lo posible en el Torneo Federal de Fútbol, compitiendo en los más altos niveles y vamos a incorporar más disciplinas porque Comunicaciones es un Club que crece día a día y requiere que trabajemos con mucha responsabilidad. Todos los que estamos acá somos de Comunicaciones y seguiremos trabajando para adelante”.

Palabras del ex presidente Ricardo Colombi

Tras el cierre de la Asamblea el ex Presidente y actual colaborador del Club Ricardo Colombi tuvo palabras de afecto para quienes encabezan la nueva Comisión especialmente para el Vicepresidente “Ito” Colombo quien “es uno de los socios fundadores, una persona que pese a su edad todavía esta y trabaja por el Club”. Recordó los primeros pasos cuando el club estaba por la calle España y luego la compra de la sede en calle Caá Guazú. Sirvió también para recordar el trabajo de la familia Monzón, de “Cambicho” Ponce de León “al que perdimos este año y no hemos podido homenajear porque justo nos agarró la Pandemia”.

“Tenemos mucho por hacer todavía, estamos ubicados en un lugar muy estratégico de la ciudad en donde hay aproximadamente más de 1500 viviendas sociales que es el Barrio Comunicaciones. Estamos terminando el polideportivo donde se van a desarrollar muchas actividades. Yo quiero reconocer a todos los que han trabajado por el club, con el correr del tiempo hemos aprendido en cada uno de los desafíos como por ejemplo cuando decidimos participar del Torneo Nacional de Basquetbol lo hicimos como prueba piloto y no pensábamos que en dos años íbamos a estar en la Liga Nacional. Estuvimos a punto de perder la categoría en la última fecha pero fuimos avanzando y hoy tenemos una institución reconocida a nivel nacional. Por eso hay que seguir adelante, todos somos importantes para que no solo Comunicaciones sino todo el deporte y la ciudad de Mercedes siga siendo considerada a nivel provincial y nacional” terminó diciendo.