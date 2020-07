Marcelo Bielsa elegido el mejor entrenador de la Championship

El entrenador argentino, campeón con el Leeds United, agradeció la distinción de sus colegas. Un especial reconocimiento recibió Marcelo Bielsa en Inglaterra luego que fuera escogido como mejor entrenador de la Championship, donde su equipo no sólo se coronó campeón sino además logró el ansiado ascenso a la Premier League.

Mientras el club y los hinchas esperan que el DT argentino renueve su vínculo con la institución, el “Loco” fue galardonado con el prestigioso reconocimiento de los premios anuales de la LMA, otorgados por la entidad homónima que significa Asociación de Gerentes de Liga.

El rosarino se quedó con el trofeo al mejor DT de la Championship, terna en la que debían votar solo los estrategas que participaron del torneo de dicha categoría.

Tras recibir el premio, Bielsa entregó un emotivo y humilde discurso de agradecimiento. Fiel a su estilo, restó mérito propio a lo alcanzado y destacó a sus jugadores. “Quiero agradecer el premio que me otorgan. Para mí tiene un valor especial porque fue decidido por votación de los entrenadores de los equipos que participan del torneo que obtuvo Leeds. Y bueno, el hecho que sean colegas quienes decidan destacar o premiar mi participación es muy valioso para mí. Los premios, normalmente, son un reconocimiento al éxito logrado por un equipo en particular. En este caso, por mi intermedio, se premia o se reconoce el título que obtuvo Leeds”, señaló en un video grabado desde su hogar.

“Agradezco fundamentalmente a todos los componentes del grupo que integramos para acompañar a los futbolistas durante este año de trabajo. En ese sentido hay muchas personas anónimas que participan decisivamente en el trabajo que se realiza diariamente con los jugadores. Finalmente, el reconocimiento más importante es hacia los jugadores que son los que asumen lo más difícil del fútbol, que es jugar, actuar, competir y, en este caso, triunfar. Siempre los entrenadores somos producto de los jugadores que nos toca dirigir. En este caso, quiero acentuar mi reconocimiento hacia ellos”, concluyó.

Bielsa se quedó con el trofeo en su categoría por sobre Slaven Bilic (West Bromwich), Paul Cook (Wigan) y Thomas Frank (Brentford), los otros nominados.