Maravilla Martínez vuelve al boxeo

Peleará ante José Miguel Fandiño en España. El boxeador argentino, oriundo de Quilmes, regresa al ring para pelear tras seis años de inactividad, siendo su último combate ante el puertorriqueño Miguel Cotto, quien le arrebató el título mundial en el Madison Square Garden de Nueva York. Su regreso se dará el 22 de agosto.

El ex campeón mundial de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Sergio Maravilla Martínez se enfrentará al asturiano José Miguel Fandiño, en una pelea que se desarrollará en España el sábado 22 de agosto.

Martínez se medirá ante Fandiño en un combate a diez asaltos que se ha pactado en los 73,5 kilos, según confirmó “Maravilla Box” al diario AS, y su rival será el primer español contra el que boxee, ya que, pese a residir en España desde 2005 nunca había peleado con un púgil local.

El asturiano, de 35 años, es apodado el “Traumatólogo” y, de sus seis derrotas, cinco fueron en la disputa de un título o peleando como visitante mientras que viene con una buena dinámica.

En noviembre de 2019 noqueó y le quitó el invicto a Sergio Fernández, ex campeón de España del peso medio, y ahora aceptó ser el rival contra el que vuelva Maravilla Martínez.

La velada organizada por Martínez con su promotora “Maravilla Box” será el sábado 22 de agosto en Torrelavega, España, donde también peleará su pupilo, el local Sergio García. El deseo de Martínez era regresar con una revancha ante el mexicano Julio César Chávez Jr., al que le ganó por puntos en una pelea épica en la carrera del argentino, en 2012, pero no se llevó a cabo porque el mexicano desistió de estar cuando solo faltaba la firma del contrato para hacerlo oficial.

La velada española será encabezada por el pupilo de Martínez, el local Sergio García, actual campeón de Europa de súper welter, y “Maravilla” volverá a combatir en tierras ibéricas luego de 13 años.