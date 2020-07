Manzana Benítez cerca de sumarse al cuerpo técnico de For Ever

Daniel Cravero es el nuevo DT de For Ever y podría tener un asistente correntino. Miguel Manzana Benítez está muy cerca de sumarse al cuerpo técnico de For Ever.

Daniel Cravero llegó a un acuerdo con la dirigencia de Chaco For Ever y se convirtió en el entrenador del club que milita en el Torneo Federal A. La noticia se dio a conocer en la ciudad de Resistencia a través del programa “Entretiempo”, aunque no hubo un comunicado oficial de la entidad.

En el acuerdo para comenzar su tercer ciclo en For Ever, Cravero (54 años) propuso a Miguel Ángel Benítez en el cargo de asistente técnico. Para confirmar el desembarco de “Manzanita” a la capital chaqueña, de acuerdo a lo que trascendió, primero deberá solucionar algunas cuestiones laborales, no vinculadas al fútbol, en Corrientes.

Dirigentes de Chaco For Ever informaron la contratación de Daniel Cravero como nuevo técnico tras la salida, a principios de marzo, de Norberto Acosta. “El Chango” dirigió a For Ever en dos oportunidades, durante el ciclo 2004-2006 y en la temporada 2013, año en el que consiguió el ascenso al desaparecido Argentino A, con Miguel Ángel Benítez dentro del plantel.

Cravero está muy identificado con el conjunto de la capital chaqueña, dado que en 1989, como jugador, logró el ascenso a la primera división del fútbol argentino.

Manzana Benítez, que como jugador logró en el 2009 junto a Boca Unidos el ascenso a la Primera B Nacional, formó parte hasta el año pasado del cuerpo de entrenadores del club boquense, donde llegó a dirigir en la Liga Correntina y también colaboró con Roberto Marioni en uno de sus interinatos con el plantel superior.

For Ever marchaba en la tercera ubicación de la Zona 1 del Federal A al momento de su suspensión por la pandemia del covid-19. Sin embargo, sería uno de los clubes que luchará por lograr el ascenso cuando se reanude el fútbol en el país.

Si bien el Consejo Federal determinó la finalización de la temporada 2019-2020, también estableció que los ascensos se determinarían deportivamente, sin precisar el formato de juego. Pensando en la “reanudación” del torneo que se daría en los últimos meses del año, For Ever logró la renovación de los contratos del arquero Gastón Canuto y de los delanteros Diego Magno y Julio Cáceres.