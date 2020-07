Los justicialistas del Chaco y Corrientes recordaron a Eva Perón

Con un conversatorio virtual, el PJ Corrientes y el Instituto Juan Domingo Perón de Chaco recordaron a Evita en el 68 aniversario de su paso a la inmortalidad.

Al encuentro, llevado adelante con el acompañamiento de la Fundación Soberanía y Memoria, se sumaron autoridades provinciales, legisladoras nacionales, provinciales, autoridades partidarias, referentes y militantes de Chaco y Corrientes.

En el 68 aniversario del fallecimiento de la guía espiritual de los descamisados, el peronismo correntino y el peronismo chaqueño se unieron en un evento virtual para homenajear a Eva Perón. La charla “Evita, siempre presente: justicia, igualdad y dignidad”, fue organizada por el Instituto de Capacitación Política Juan Domingo Perón, de Chaco, y el Partido Justicialista Distrito Corrientes, y contó con la participación de las senadoras nacionales Marín Pilatti Vergara, de Chaco, y Ana Almirón, de Corrientes.

El encuentro fue presentado por el presidente del Instituto y delegado normalizador del PJ Corrientes, Julio Sotelo, y tuvo como moderadora a Cristina Magnano, miembro fundante del Instituto JDP. Para la ocasión, acompañaron con un mensaje de participación Cristina Álvarez Rodríguez, Diputada Nacional, quien además es sobrina nieta de Evita y Analía Rach Quiroga, vicegobernadora de Chaco. Además, se sumaron legisladoras nacionales, provinciales, autoridades partidarias, referentes y militantes de Chaco y Corrientes.

“Hoy decidimos recordar a la abanderada de los humildes, tan amada por las mayorías populares y tan odiada por las minorías oligárquicas. Eso es lo que hace que su memoria continúe viva en el corazón de tantas personas. Evita inmortal late en cada uno de nosotros”, destacó Julio Sotelo y agregó: “Eva tuvo y sigue teniendo esa costumbre de resucitar”, parafraseando a la periodista María Seoane.

La referente Cristina Magnano, que presentó a las participantes, expresó que “Eva marcó a fuego la historia argentina y un rumbo en América Latina. Las semillas que dejó fueron luego las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, Cristina, Milagro Salas, cada una de las jóvenes que hoy abrazan los preceptos de soberanía política, independencia económica y justicia social. Y es que Eva nos enseñó praxis política en clave femenina. Celebramos este conversatorio y la integración de los peronismos de Chaco y Corrientes”.

Al encuentro, llevado adelante con el acompañamiento de la Fundación Soberanía y Memoria, se sumaron además Nancy González, senadora nacional del bloque FPV de Chubut, la diputada nacional Nancy Sand, de Corrientes, las diputadas provinciales María Alicia meixner y María Giraud, el vicepresidente del Instituto JDP Raúl Germán Bittel y la referente Nancy Esteche Vivoda, entre otros participantes.

Luego tomó la palabra la senadora nacional por Corrientes, Ana Almirón, quien valoró la figura de Evita como referente histórico para las mujeres: “Hoy nosotras tenemos muy pocas referentes que fueron reconocidas en su trabajo y divulgadas a lo largo de la historia, por eso me permito hablar de Eva con una visión de mujer. Eva fue y es bandera para los jóvenes revolucionarios, y emblema para muchas. Ella fue punta de lanza para la participación femenina”, valoró.

Durante su intervención, Almirón señaló además que Evita “desafió el rol doméstico de la mujer. Demostró que aparte de ser esposa, se podía ser militante y tener un rol político en la sociedad. Hoy, el mismo odio y miedo que sectores del poder económico y político sentían contra Eva, el mismo que expresan a Cristina. Ese miedo a la mujer sin miedo”, finalizó. La senadora hizo además un recorrido histórico sobre la sanción del voto femenino, en 1951 y remarcó la necesidad de que Corrientes cuente con una Ley de paridad para promover la igualdad en la participación política de hombres y mujeres.

Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional y sobrina nieta de Evita, envió un mensaje de acompañamiento: “Este 26 de julio la marcha de antorchas ilumina el camino de Evita, un camino de la ética de la solidaridad y la ética de los cuidados, a través de la Fundación Eva Perón y su obra, a través del Partido Peronista Femenino y todas las acciones que llevó a cabo esa mujer maravillosa, y que nos llevan a no aflojar y dar como ella nuestra propia vida por los humildes”, expresó.

Por su parte, la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga, expresó que la fecha “nos convoca a nutrirnos del ejemplo y el compromiso de quien fuera la abanderada de los humildes, nuestra querida compañera Evita”.

Durante su intervención, Rach Quiroga compartió con los presentes un fragmento de “La razón de mi vida”: “Cuando un pibe me nombra Evita, me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita me siento con gusto compañera de todos los hombres que trabajan en mi país y aún en el mundo entero. Cuando una mujer de mi patria me dice Evita yo me imagino ser hermana de ella y de todas las mujeres de la humanidad”.

A su turno, la senadora nacional Marín Pilatti, retomando las palabras del pintor Daniel Santoro, aseguró que “el peronismo no hubiera sido tal sólo con Perón. No hubiera sido lo que es sin la impronta y la mística de Evita, por ese compromiso de cambiar las cosas como tenía ella”.

Pilatti aseguró que “para los peronistas, donde hay una necesidad hay un derecho al goce, que nuestra gente pueda acceder a los bienes y servicios que eran destinados sólo a un grupo reducido. Esa voluntad es lo que caracteriza a la figura de Eva, y la fuerza, la pasión la insolencia y la valentía con la que arremetía contra todo y todos para lograrlo. Y es que el verdadero peronismo siempre molesta”, señaló.

Además, remarcó que dentro del peronismo “estamos hablando de redistribución de destinos, no sólo de riqueza. Si no igualamos no podemos hablar de meritocracia. Eso es lo que nos diferencia. No pregonamos la lucha de clases, sino la igualdad social. Y Eva realmente fue una redistribuidora de destinos, creadora de derechos de mujeres niños trabajadores y el fiel reflejo de la pasión, la fuerza y la valentía”, finalizó.

MUJERES REFERENTES RECORDARON A EVITA

El encuentro virtual fue una ocasión propicia para abrir la palabra a diversas referentes del peronismo regional. Alicia Meixner, diputada provincial por Corrientes aseguró que “juntas las mujeres somos más, y juntas podemos. Esto lo demostró Eva, fue una inspiración y pudo interpretar las necesidades de las mujeres más humildes y las que menos tenían”, al tiempo que recordó que Corrientes es la única provincia del Nea que no tiene Ley de paridad. “Nuestro proyecto es muy ambicioso pero como Eva queremos plantar bandera y mostrar que hay mujeres listas para decidir y actuar sin pedir permiso a nadie”, remarcó.

A su turno, la referente Marlen Gauna aseguró que la figura de Eva “nos interpela y nos anima a pensarnos en qué haría Evita si estuviera hoy acá, de qué lado estaríamos. Pensamos en muchas cosas que en nuestra provincia están postergadas: Ley de paridad, Educación Sexual Integral, protocolo de Interrupción legal del Embarazo, asistencia médica. A nivel nacional el Ministerio de las mujeres viene a salvar un poco la disparidad de género que existe, pero nuestra provincia tiene un retraso mayor. Por eso debemos seguir empoderándonos”, valoró.

A su turno, la militante Lilian Caruso, denunció la persecución histórica a la que fue sometido el peronismo en Corrientes. En ese sentido, recordó el renombramiento de los barrios Perón y Evita de la ciudad de Corrientes, que durante la dictadura pasaron a llamarse Yapeyú y Berón de Astrada, respectivamente. Y valoró el nombramiento de la plaza de este último barrio como Eva Perón.

La referente de Suteco, Nancy Esteche Vivoda, aprovechó la ocasión para denunciar las acciones del gobierno provincial de Corrientes sobre el Hogar Escuela, al que también le retiraron el nombre de “Juan Domingo Perón”, y que actualmente funciona como hospital de campaña en el marco de la pandemia por Covid-19.

“Convirtieron al Hogar Escuela haciendo reformas definitivas y afectando a las tres instituciones educativas que albergaba. Queremos que esta institución vuelva a tener el fin social para el que fue creada. Esta obra es un emblema del peronismo, y es el único de los hogares escuelas del país en el que se instaló un hospital de campaña”, finalizó.