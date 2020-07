Los empresarios no pagaron de nuevo y otra vez paro nacional

UTA decretó un paro total por tiempo indeterminado del transporte urbano. Numerosos pasajeros de la ciudad de Corrientes no ocultaron su malestar, nadie avisó nada y los tomó por sorpresa, lejos de sus casas, en medio de una ola de frío y, muchos, colgados sin poder hacer sus trámites habitujales.

Los poderes concedentes, gobierno y municipio, no existen ni custodian a los ciudadanos que quedaron varados masticando bronca por toda la ciudad.

La conducción nacional del sindicato tomó esta determinación pasadas las 16:00 de hoy luego de un nuevo incumplimiento del sector empresario en el pago de una suma salarial a los choferes. La medida de fuerza se extiende a todo el interior del país. Los correntinos aprovecharon la “oleada”, tampoco pagaron y sus choferes se bajaron de los coches.

Finalmente esta tarde, pasadas las 16:00, el gremio de los choferes del transporte urbano (UTA) decretó un paro por tiempo indeterminado en todo el sistema que cubre recorridos en todas capitales.

En Córdoba, la paralización sólo se daba en las empresas Ersa y Aucor, pero ahora la medida se trasladó a las empresas Coniferal y Tamse.

“Hemos tomado esta determinación ante la falta de respuestas del sector empresario a los requerimientos salariales hechos tanto en el Ministerio de Trabajo de la Nación como de la Provincia”, alega la conducción del gremio en un comunicado. “Hay una audiencia a las 18:00 con la Provincia para ver si se pueden destrabar los fondos para pagarle a los trabajadores”, dijo el secretario adjunto del sindicato, Pablo Farías.

Aún consiguiendo un adelanto de ese dinero de las autoridades locales, el dirigente aseguró que la única manera que se levante el paro es que se les abone la totalidad de la deuda a los choferes.

“La deuda salarial es tan grande que no significa nada un adelanto de la Provincia, nos tienen que pagar todo”, insistió el dirigente sindical.

PARO NACIONAL

En paralelo, se conoció que UTA Nacional decretó que el paro alcanza a todos los servicios urbanos del interior del país.

“Se ha resuelto la inmediata retención de tareas hasta tanto se haga efectivo el deber salarial asumido”, declaró el secretario del Interior de UTA, Jorge Kiener, en una audiencia que se llevó a cabo esta tarde en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

En las ciudades de Corrientes, Santa Fe y San Miguel de Tucumán la medida ya está vigente. En Rosario, comenzó después de las 18:30.

RECLAMAN AGUINALDO

UTA decretó un paro total del transporte por tiempo indeterminado a nivel nacional.

Lo confirmó el referente de la Unión Tranviario Automotor UTA Corrientes, Alejandro Quintana, tras la reunión que mantuvieron en la jornada de hoy por medio de videoconferencia con los ministros de Trabajo y de Transporte de la Nación y la Cámara Fatap.

La medida de fuerza es de alcance nacional y se extenderá hasta que se abone a los trabajadores el monto pendiente del medio aguinaldo correspondiente al mes de junio.

El referente de UTA Corrientes, Alejandro Quintana, brindó detalles de la decisión que se tomó a nivel nacional sobre el paro de transporte. Hasta que no se abone aguinaldo y salario, la medida continuará en todo el transporte público de pasajeros.

“Venimos de reunión en reunión, pero no hay nada”, se quejó Quintana.