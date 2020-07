Los docentes califican de insuficiente el “aumento” de Valdés

Lo anunciado es parte el acuerdo a la baja que rechazaron en marzo. Desde el SUTECO se califica de “insuficiente” el anuncio de actualización, insisten con la demanda de una suba en blanco y el cumplimiento de la paritaria docente.

El gremio docente calificó de “absolutamente insuficiente” la actualización de $500 al básico y $700 al fondo compensador. SUTECO solicita convocatoria a una nueva mesa salarial y paritaria, mejoras acordes al contexto de emergencia, que se adelante al mes de agosto la actualización prevista para noviembre; suba de las asignaciones familiares, que el plus se incorporen al básico, que le paguen el aguinaldo de junio a las y los docentes suplentes.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes califica de “absolutamente insuficiente” el anuncio de actualización de $500 al básico y $700 al fondo compensador que anunció el Gobierno de Corrientes.

La Junta Ejecutiva Provincial del SUTECO recuerda que lo anunciado “es parte del acuerdo salarial a la baja que el Gobierno firmó con el resto de los gremios en marzo. SUTECO no avaló, no fue parte y rechazó esa propuesta por mandato de la inmensa mayoría de las bases docentes”.

En marzo pasado ya se había rechazado por insuficiente la oferta del 24% anual en 3 cuotas, frente al contexto de inflación que se acumulaba en ese momento. “Luego vino la pandemia, hubo más aumentos siderales en servicios públicos como los que aplicó DPEC, agua, conectividad; siguieron subiendo los precios de los alimentos y los medicamentos; hay recesión y emergencia sociosanitaria”.

Por lo que “ese 7% que anunció el Gobierno Provincial es absolutamente insuficiente”, explicó el secretario general Fernando Ramírez.

La Junta Ejecutiva Provincial de SUTECO continúa solicitando la “convocatoria a una nueva mesa salarial paritaria para discutir mejoras salariales que estén acordes al contexto de crisis y emergencia sociosanitaria”, y que se traten las “condiciones de trabajo docente en contexto de aislamiento”.

Se plantea que “se adelante a agosto los $600 al básico y $700 al fondo compensador previstos para noviembre; que se aumenten las asignaciones familiares, que el plus y los montos en negros se incorporen al Salario Básico”, detalló Ramírez.

El gremio docente solicitó al Gobierno Provincial que pague la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al mes de junio 2020, que el Estado Provincial les adeuda a los docentes suplentes dependientes del Consejo General de Educación.

SUTECO está exigiendo que en Corrientes se respete el acuerdo de Paritaria Nacional que fijó un pliego de Condiciones Laborales para los docentes en el actual contexto de emergencia: incluye condiciones de trabajo, infraestructura escolar; teletrabajo, educación virtual, respeto a la intimidad, carga horaria, descanso, desconexión; licencias y salarios, derechos laborales y sindicales, cobertura de accidentes de trabajo y Formación Docente en Servicio.