¿Los alumnos pasarán o repetirán de grado por la pandemia?

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió al respecto y sobre la posibilidad del regreso a las aulas. Cuando retornen las clases habrá un protocolo de distanciamiento social en las aulas.

El ministro Trotta destacó que las clases volverán en “nueve provincias que están en niveles muy bajos de circulación o nula” y destacó que nadie perderá el año, pero tendrán que reorganizarse los ciclos lectivos.

“La escuela será una escuela distinta a la de marzo. Es ahí donde estas nueve provincias están ultimando detalles con la colaboración del Gobierno Nacional”, comentó.

“Podemos empezar a proyectar un regreso seguro a las aulas; será algo importante para toda la Argentina”, sostuvo.

Se refirió a la posibilidad que aquellos alumnos de localidades que no podrán volver a las clases puedan perder el año escolar.

Consideró que “no se perderá el año”, pese a que los alumnos no aprenden lo mismo “con el maestro que en el hogar”.

“El año no se pierde; por supuesto, no se aprende lo mismo en el hogar que en las aulas; vamos a tener que reorganizar este ciclo con el 2021 y hasta es posible que con el 2022”, explicó.

“El gran desafío es la reorganización de nuestra escuela. También estamos buscando los consensos para ver cómo reorganizamos toda la escuela secundaria para hacerla más atractiva para los adolescentes”, subrayó.

“Todos los aspectos del uso de la tecnología, han permitido hacer algo que en otros casos nos hubiese llevado más de un lustro”, remarcó.