Lionel Messi estalló tras la nueva desilusión del Barcelona

“Así iba a ser difícil ganar la Champions, queda demostrado que no nos alcanzó ni para La Liga”. El capitán del equipo azulgrana habló tras la derrota de su equipo frente al Osasuna y exigió autocrítica dentro del plantel y del club. Felicitó al Real Madrid por el título y advirtió que si no se revierte la situación, podrían perder ante el Nápoli en la Champions League.

Este jueves el Barcelona perdió 2 a 1 ante el Osasuna en el Camp Nou y el Real Madrid, que venció 2-1 al Villarreal, se coronó campeón de La Liga de España. Tras el final del encuentro, el capitán del equipo, Lionel Messi, se plantó frente a los micrófonos de la transmisión oficial y realizó una cruda autocrítica.

Antes del parate por la pandemia del coronavirus, el cuadro azulgrana era líder del certamen, pero desde el reinicio de la actividad empató tres partidos y perdió uno de los 10 que disputó, permitiéndole así a su eterno rival, que ganó en todas sus presentaciones, consagrarse como el mejor del torneo.

“No queríamos terminar de esta manera, pero también marca un poco cómo fue el año. Un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, por ganas, que nos crean muy fácil y nos hacen goles”, admitió La Pulga, quien se lamentó: “Durante el año perdimos muchos puntos, fuimos irregulares y este partido indica un poco lo que fue el año nuestro”. En este contexto, reclamó a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la dirigencia que comiencen a ver puertas para adentro para comprender lo que se hizo mal: “Debemos hacer autocrítica, empezando por nosotros, pero una autocrítica global”.

REAL MADRID

Con respecto al título del Real Madrid, el delantero argentino fue sincero: “El Madrid hizo lo suyo, después del parón no perdió ningún partido y es muy meritorio. Pero nosotros también ayudamos y mucho para que esta liga se la lleven ellos”.

Messi fue la figura de su equipo en la caída de este jueves en el Camp Nou ante el Osasuna, pero estuvo fastidioso dentro del campo de juego en varias oportunidades. Incluso, tras marcar su gol, optó por no festejarlo, y en su lugar hizo un gesto de bronca: “Fue por la falta, que tire muchas y no la podía meter. También un poco por la sensación del equipó que intenta y no puede, que deja mucho que desear en muchos partidos. Hoy en la primera parte nos superaron y en la segunda reaccionamos… parece que hace falta que nos hagan un gol para reaccionar”.

El capitán del Barcelona recordó que hace algunos meses había advertido que el juego del equipo debía mejorar para aspirar a ser campeones de la Champions League, pese a que su entrenador, Quique Setién, se había mostrado conforme con el nivel: “Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganemos la Champions, queda demostrado que no nos alcanzó ni para La Liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque el partido del Nápoli lo vamos a perder también”.

Messi se manifestó preocupado por la situación futbolística que atraviesa el equipo y analizó que las semanas libres que tendrán antes del inicio del certamen continental, pueden ser claves. Consideró que “necesitamos un poco de aire, limpiar la cabeza, olvidarnos un poco de todo lo que pasó que fue muy malo de enero para acá”.

Al ser consultado sobre la renovación del contrato, el argentino ignoró la pregunta y se apoyó en lo que deben ser los sentimientos de los aficionados: “La gente del club seguramente está muy caliente, muy enojada con todo lo que vivió durante esta temporada y es normal, porque nosotros también lo estamos. Es lógico que se sientan así. Venimos de las derrotas de Roma y Liverpool y la gente se está quedando sin paciencia y es normal porque nosotros no les damos nada”.

Las declaraciones de Messi van de la mano de las que realizó Luis Suárez en la semana, quien también había pedido que se deje de culpar al “VAR”, que según algunos integrantes del plantel como Gerard Piqué estaban beneficiando al Real Madrid, y se comience a hacer autocrítica. Luego de aquellas palabras del uruguayo, el entrenador Quique Setién había asegurado en conferencia de prensa que el equipo había perdido la punta por mérito del conjunto blanco, más que por errores propios. Evidentemente hay un contrapunto entre el técnico y algunos de los referentes.

Al Barcelona le resta ahora un partido para terminar La Liga, el próximo domingo frente al Alavés, y luego iniciará su preparación para la Champions League. El 8 de agosto recibirá en el Camp Nou al Napoli, por la revancha de los octavos de final, luego de haber igualado 1 a 1 en Italia, antes de la suspensión de la actividad por la pandemia del coronavirus.