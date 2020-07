Le salieron $15 mil de un cajero y se los entregó a su dueño

La plata le correspondía a un trabajador de Vialidad Provincial. El hombre agradeció el destacable gesto y recalcó que “esto demuestra que todavía existen personas honestas en este mundo”.

Un hombre tuvo el gran gesto de devolver 15 mil pesos que había encontrado en un cajero automático ubicado por calle Santa Fe y Belgrano de la ciudad de Corrientes. El destacable hecho ocurrió en la mañana de este jueves.

El dueño del dinero es Julio César Maciel, trabajador de Vialidad Provincial que, por medio de su cuenta de Facebook, dio a conocer lo que le sucedió.

“Estoy muy agradecido y con esto se demuestra que todavía existen personas honestas en este mundo”, escribió.

Ocurrió cuando Maciel se acercó hasta un cajero automático para extraer $15.000, previo a ir a su trabajo, pero no pudo hacer la operación porque le apareció la leyenda “su tarjeta no pudo ser procesada diríjase a su banco emisor”.

Julio César reiteró la operación pero nuevamente apareció el mensaje y entonces decidió dirigirse a su automóvil y, antes de subirse al coche, se le acercó un hombre y le dijo “Señor estuve detrás suyo y después que se retiró usted, ahí salió su dinero”.

“Entonces ahí me entregó la plata”, confirmó Maciel desde radio Dos.

“Cuando me da la plata quedé helado y no sabía qué responder. Lo único que hice fue agradecerle”, agregando que “entre la alegría y los nervios” se olvidó de pedirle el nombre a quien le devolvió su dinero.