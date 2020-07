La tarifa del remis aumentará a 65 pesos

La confirmación llegó desde el presidente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, Juan Castillo, quien comentó que la aplicación será gradual. El precio de la mínima subirá a 65 pesos desde la llegada de agosto.

A partir de mañana, algunas agencias de remises aplicarán un aumento del 10% en la tarifa y la mínima pasará a costar $65. Lo confirmó desde Sudamericana, el titular de la Asociación de Remises, Juan Castillo, quien explicó que el sector está en crisis.

“Pensamos en hacer correcciones tarifarias porque la situación es insostenible. La demanda es muy baja y estamos absorbiendo costos de insumos que subieron considerablemente”, fundamentó.

Aclaró que “somos una de las escasas actividades que no hicimos retoques en los precios y hace 8 meses mantenemos los valores tarifarios, ya que en noviembre y diciembre fueron los últimos aumentos escalonados que aplicamos”.

Detalló que desde mañana el incremento se iniciará en móviles de agencias más grandes y la idea es que durante la primera semana de agosto se vayan sumando más unidades con las nuevas listas.

“La verdad es que no queremos hacer una suba muy brusca porque el mercado está difícil. Bajó mucho la demanda y no queremos que se convierta en un riesgo. Pero es necesario actualizar los valores para el sector”, reveló.