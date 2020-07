La intención de Andrés Herrera es irse al exterior 

El representante de Andrés Herrera, se refirió a los clubes interesados en los servicios del jugador correntino. “Me llamaron varios clubes por él, de Brasil todavía no hicieron ninguna oferta formal, pero suponemos que va a llegar en su momento. La intención es que Andrés se vaya al exterior”, declaró Gustavo Lescovich.

En medio de los rumores y sondeos que vinculan a Andrés Herrera con el fútbol brasileño, su representante se refirió a este tema, desde Sudamericana aseguró que “me han llamado muchos clubes por él, desde Brasil todavía no hicieron ninguna oferta formal, pero suponemos que va a llegar”.

“En el transcurso de los días de esta semana tendremos una oferta concreta donde podremos analizar cualquiera de esta posibilidad que se vienen manejando. De los tres clubes llamaron más que nada preguntando por la cotización de San Lorenzo y veremos qué es lo mejor para Andrés y también para San Lorenzo”, indicó.

Teniendo en cuenta el momento que viven los clubes del fútbol argentino desde lo económico y que no hay fecha de regreso concreta por la pandemia del COVID-19, su agente aclaró “con respecto a cuento vale, San Lorenzo nos habló de 5 millones me parece que es una cifra cerna a la realidad pero obviamente que estará abierto al crecimiento de Andrés y si nos envían una cifra menor lo analizaremos, la relación con San Lorenzo es muy buena y entienden que es el momento de Andrés para emigrar”.

Agregó que “como todo club, San Lorenzo necesita vender, ojalá llegue lo de Andrés y le dé a San Lorenzo cierta tranquilidad en la parte económica, por lo que será importante que se venda unos de los jugadores”.

Sobre si la venta de Herrera se realizará ahora o en el verano, el agente del jugador correntino afirmó “por todo el ruido y las consultas creo que será en este mercado de pases, me da la sensación que hay muchas posibilidades, si bien es un mercado complejo creo que saldrá ahora lo Andrés y él ahora está disfrutando en San Lorenzo, lo vemos con buenos ojos si se tiene que quedar un tiempo más, pero si sale bienvenido sea y trataremos de aprovecharlo”.

Gustavo Lescovich, también se refirió al interés de Racing por el correntino y explicó que “hablé con el presidente de Racing, porque al técnico le interesaba Andrés, pero ellos querían un préstamo y San Lorenzo no está dispuesto a prestarlo”.

En cuanto a si mantuvo una reunión con el presidente del club Marcelo Tinelli, respondió que “con Marcelo hablé hace un par de meses, la semana pasada hablé con un directivo del club y estoy esperando la oferta concreta para hablar con Marcelo y llegar a una decisión final”.

“La oferta puede llegar por el club o por mí, pero para nosotros es indistinto la intención es que Andrés se vaya a jugar al exterior”, concluyó el representante.