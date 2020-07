La grandeza de un artista: Ricardo Arjona y el homenaje a Ella

“Nunca me metí en la cabeza la posibilidad de escribirle un canción a Verónica, la canción me apareció a mí, tengo que ser sincero en eso, de repente me apareció la imagen de una mujer sola bailando por una calle porteña pero no era Verónica, escribo el primer verso y después comienza a aparecer Verónica y su lucha por la vida y no la puede quitar de la canción”, explicó Ricardo Arjona sobre la circunstancia donde surgió la canción que le dedicó a la curuzucuateña Verónica Luque, quien falleció de cáncer, pero que pudo cumplir su deseo de conocer al afamado cantautor antes de morir.

“Escribir esta canción no es intentar ligarnos a una historia muy sensible para llamar la atención, escribir esta canción, producirla, grabar y editarla, es solamente acudir a la posibilidad mínima que en algún lugar del universo, Verónica llegue a escucharla”, explicó el músico a través de las redes sociales.

‘Ella baila sola’, forma parte de su reciente producción discográfica, Blanco, que el artista guatemalteco, lanzó completo el último 29 de mayo.

El vínculo entre Verónica y el cantante se remonta a 2017, cuando ella, que tenía 12 años, le hizo un video a Arjona antes de su visita a la Argentina, pidiendo por conocerlo.