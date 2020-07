La gloria ya la gané

¿Juanfer Quintero develó que se va de River? El mediocampista se enojó con el comentario de un seguidor en Instagram y su respuesta sembró dudas acerca de su futuro, que podría estar en Medio Oriente.

El futuro de Juan Fernando Quintero con la camiseta de River está en el aire por las ofertas llegadas desde equipos de Medio Oriente. Mientras tanto, él está en Colombia y todavía no terminó de definir cómo seguirá su carrera, pero en un cruce en Instagram con un seguidor puede haber dejado alguna pista.

“Que pecho frío. Al final si te vas a Qatar pudo más la plata que la gloria, lamentable. Después de todo sí tenías aserrín en la cabeza”, le comentó el usuario @mauriciolarrarte en la foto subida hace una semana. Pero el volante cafetero de 27 años se defendió y le respondió con contundencia.

“Ya la gloria la gané amigo, y con el aserrín hice la madera para poner los trofeos”, tiró el zurdo. A raíz de ese comentario, con olor a despedida, se puede pensar que no vería con malos ojos cambiar de aire después de dos años y medio en la institución de Núñez para dar un salto grande en lo económico.

Quintero arribó al Millonario a principios de 2018 y disputó 61 partidos, en los que convirtió 12 goles, dio ocho asistencias y ganó cuatro títulos. Lo más importante fue el remate que significó el 2-1 ante Boca luego de entrar en el segundo tiempo de la final de la Copa Libertadores en Madrid, clave para la histórica consagración del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

En marzo de 2019, cuando transitaba su mejor momento en River, sufrió una rotura ligamentaria en la rodilla izquierda que lo tuvo seis meses afuera de las canchas. A la vuelta, no logró encontrarse con su mejor nivel futbolístico y no pudo recuperar la titularidad, pero sí aportó con sus ingresos desde el banco.