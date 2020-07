La Facultad de Ciencias Agrarias cumple 100 años de vida

Este miércoles 15 de julio, esta Facultad de la UNNE celebra el centenario de su creación. Una institución que, a lo largo de su trayectoria, supo vincular la formación profesional, la ciencia y el medio en el que se desarrollan.

Hija dilecta de la Reforma Universitaria, en 1919 y por la Ley 10861 nació la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Conocida por su carácter de universidad regional, eligió a Corrientes como sede para destinar de una de sus Facultades. En este punto tuvo en cuenta la ubicación, siendo un lugar estratégico para iniciar la formación de profesionales en materia agropecuaria.

Fue así que el 15 de julio de 1920, la vida universitaria dio sus primeros pasos en Corrientes tras celebrarse, en la Escuela Normal de Profesores (actual Escuela Regional), el acto de fundación de la Facultad de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (F.A.G.I.A). El particular evento, contó con autoridades nacionales y provinciales e inauguró al mismo tiempo, el edificio en el que se llevaron a cabo las clases para la formación superior de los estudiantes.

En ese entonces, el ingeniero agrónomo Juan F. Baldasarre fue nombrado como Delegado Organizador de la Casa de Estudios, cargo que desempeñó hasta 1921 dando paso al Dr. José Bernardino Acosta, designado como Decano provisorio.

Con un edificio a disposición y personas dispuestas a administrar la actividad académica, la resolución del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, en ese entonces, dispuso la implementación de tres niveles de enseñanza en la que aparecían como nivel elemental, la Escuela de Capataces Rurales, nivel secundario, la Escuela Anexa de Peritos Agrícolas y como nivel superior, la Escuela de Agronomía y Escuela de Veterinaria.

En el segundo semestre de 1920 comenzaron los cursos preparatorios y en abril de 1921 se iniciaron los cursos regulares de la Facultad, registrándose en esa oportunidad un total de 102 alumnos, instruidos por profesores contratados de Buenos Aires, Corrientes y Resistencia.

Desde ese entonces, la Facultad se desarrolló de forma sostenida aún en medio de vicisitudes, sin embargo, a partir del año 1934 permaneció cerrada hasta 1943, cuando reinició su vida institucional con planes de estudios adaptados a los avances de la ciencia.

La denominación “FAGIA” se mantuvo hasta 1952, año en el que empezó a denominarse Facultad de Agronomía y Veterinaria. Unos años después, la Facultad pasó a depender de la Universidad Nacional del Nordeste, creada en el año 1956 en base a las Facultades y Escuelas que ya existían en la región.

En el año 1974 se produjo el desdoblamiento, no solo en el nombre sino en la administración de la institución, que permitió la conformación independiente de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Veterinarias.

A partir de ese momento, la Facultad de Ciencias Agrarias tomó su propio rumbo hacia el ámbito de la docencia, investigación, extensión, transferencia y vinculación tecnológica. Con la particularidad de contribuir a la comunidad científica y proyectarse, no solo en la región del Nordeste Argentino, sino también en el desarrollo agrícola del país.

En este sentido, la Institución vincula la formación académica, la ciencia y el medio, a través de sus distintas ofertas académicas, como Ingeniería Agronómica, Ingeniería Industrial, cursos de posgrado, Diplomaturas, Maestría en Producción Vegetal, Doctorado en Recursos Naturales y especializaciones en el área de las Ciencias Agrarias. Además, de ella dependen el Instituto.

Agrotécnico en Resistencia, la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (ERAGIA) en Corrientes en tanto que, el Instituto de Botánica del Nordeste, emplazado en al ámbito de la Facultad es de doble dependencia (UNNE-CONICET).

De esta manera, se propicia un espacio para que los miembros de la institución alcancen altos niveles de formación y vinculación con el entorno. Resultado que se ha visto a lo largo de la trayectoria de la Facultad con el desarrollo de destacados docentes, investigadores y profesionales del sector público y privado así también, funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales.

Con el importante rol que desempeña cada miembro de esta comunidad, estudiantes, docentes, no docentes, graduados, investigadores, extensionistas, futuros ingresantes, se deja constancia del valor de los cien años de trayectoria, en una historia que se sigue escribiendo.

Celebración 2.0

A raíz de la emergencia sanitaria que acontece en la actualidad, las celebraciones presenciales por los 100 años de la Facultad se postergaron para próximas fechas a anunciar. Sin embargo, para no dejar pasar la fecha y entendiendo que la virtualidad se transformó en un punto de encuentro, el miércoles 15 de julio a las 15hs se llevará a cabo un acto simbólico en el que se plantará el árbol de los 100 años en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias.

El mismo será transmitido en vivo a través de las redes sociales, invitando a todos los que quieran presenciar.

Facebook: www.facebook.com/facultadagrariasunne Intagram: www.instagram.com/agrarias.unne Twitter: www.twitter.com/AgrariasUnne Youtube: https://bit.ly/2YOvaA7