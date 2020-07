La diputada Estela Regidor una anti cuarentena protegida

La diputada nacional Estela Regidor, máxima exponente de los anticuarenta de Corrientes, reconoció ante la prensa que su líder político es Ricardo Colombi. La legisladora ucerreista, es uno de los casos emblemáticos de la protección judicial que existe para los exponentes del radicalismo.



La ex interventora del IPS, fue denunciada en agosto de 2017 por haber cobrado $98.000 pesos por unas vacaciones no gozadas, unos u$s5.300 dólares de esa época, que hoy representarían más de 420.000 de la moneda argentina. Ella misma ordenó su pago.

El entonces fiscal de Instrucción Buenaventura Duarte, hoy Ministro de Justicia, se negó a investigar el posible delito de fraude a la administración pública por una orden superior, y en diciembre de 2017 pidió el archivo de la denuncia. Sin embargo el juez de instrucción Leandro Maciel, pidió que se avance con el caso. Actualmente el expediente está congelado.



En un caso similar, la justicia federal procesó al ex titular del PAMI, el kirchnerista Luciano Di Césare en junio de 2016, también por percibir licencias vacacionales no tomadas. En Corrientes, la justicia mira para otro lado.