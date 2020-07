Internaron a embarcardizo correntino que se contagió en buque pesquero

Se trata de un oficial de apellido Ocampo, que debió ser hospitalizado por enfermedades preexistentes. El embarcadizo correntino debió ser hospitalizado tras contagiarse coronavirus en el barco pesquero “Echizen Maru”, donde 57 de los 61 tripulantes también contrajeron la enfermedad.

El secretario de Interior del SOMU, David Villalva, confirmó que el apellido del hombre internado es Ocampo, quien debió ser derivado a un centro de salud por enfermedades preexistente, y porque el barco no tiene las condiciones para ser atendido en ese lugar.

Villalva indicó que entre el 60 y 70% de la tripulación son correntinos que se infectaron de COVID-19 y la mayoría se encuentran en buen estado de salud.

“Vamos a profundizar para saber qué sucedió”, respondió Villalva al ser consultado desde radio Dos sobre cómo pudieron haberse contagiado los embarcadizos y afirmó que “se van a buscar los responsables”.

Comentó que “había compañeros que presentaban síntomas de coronavirus desde hace 20 días” y que “los oficiales y capitanes no estuvieron a la altura de las circunstancias y no le dieron la importancia que le tenían que dar”.

60% DE OCUPANTES CORRENTINOS

Ushuaia: 57 tripulantes del pesquero con correntinos dan positivo de coronavirus.

57 de los 61 tripulantes del buque pesquero “Echizen Maru” dieron positivo de coronavirus y permanecen aislados en el propio buque, en el Puerto de Ushuaia. Gran parte de la tripulación -al menos un 60%- tendría domicilio en Corrientes. 18 son de Empedrado y hay marineros de Capital, Saladas, San Lorenzo y Goya, entre otras localidades.

“De las 61 muestras ya tenemos 57 confirmadas como positivas y esto se suma a los resultados que habíamos obtenidos ayer de los primeros 7 casos confirmados. Los 57 casos están aislados y estamos haciendo los controles a bordo”, indicaron.

“Todos los tripulantes van a permanecer aislados en el barco y no hay forman que desciendan, esto está hecho un cordón sanitario por Prefectura. No sube nadie que no sea personal médico y no va a descender nadie del barco”, afirmaron.