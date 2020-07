Increíble: un policía le robó las “tazas” al rodado de una jueza

La jueza de Instrucción de Saladas, María Mareco, habló sobre el robo de elementos del automóvil de la jueza de Faltas, Andrea Monzón, ocurrido en esa localidad, que denunció el jueves de la semana pasada, afirmó que hay un detenido que es integrante de la fuerza policial de la provincia. Mencionó que aún no declaró y que trabajaba en la Comisaría Primera de Saladas.

La jueza de Instrucción de Saladas, María Mareco, sobre el caso que investiga comentó que “a la jueza de Faltas, Andrea Alejandra Monzón le robaron, y el jueves 23 concurrió a la comisaría para denunciar que cuando se levantó a las 6:30 de la mañana, no reconoció su vehículo, hasta que vio la patente. En principio no quería denunciar, pero después se acercó, le comentó al comisario y le tomaron la denuncia”.

La magistrada de Saladas, comentó que “se llegó hasta un supuesto involucrado, me solicitaron una orden de allanamiento y se procedió al operativo donde se pudieron recuperar los protectores de las ruedas, robados. El hombre, se encuentra detenido e imputado, es un funcionario policial”, confirmó. Y agregó que “todavía no prestó declaración y trabajaba en la comisaría primera”.

La jueza de Instrucción de Saladas, María Mareco, indicó que “todavía no tengo acceso a la investigación policial, cuando esté en el juzgado la causa voy a ver las pruebas que se hicieron”.

Corrientes: Detuvieron a un policía por el robo en el vehículo de una Jueza

Quitó los protectores de las ruedas (tazas) del automóvil de una jueza de faltas en la ciudad de Saladas. La policía confirmó que lo separó del cargo. Ocurrió el jueves en horas de la mañana en una calle del microcentro de la ciudad y fue registrado por una cámara del sistema de seguridad público.

El policía fue suspendido en sus funciones mientras avanza una investigación en la que está acusado por el robo de los protectores de las llantas del vehículo de una jueza de Saladas.

La damnificada es la jueza de Faltas, Andrea Alejandra Monzón, quien se disponía a salir para su oficina para cumplir con su actividad laboral y advirtió el faltante de las cuatro tazas de las ruedas de su vehículo, por lo que realizó la denuncia policial en la Comisaría Primera de esa ciudad.

Notificados de la situación, los efectivos policiales relevaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y descubrieron lo impensado: un suboficial que se hallaba de guardia en la zona habría tomado los cuatro protectores de las ruedas del vehículo.

Fuentes policiales confirmaron el hecho e indicaron que el rodado se hallaba estacionado en la calle Lugones entre 25 de Mayo y Mitre, por donde había ido el numerario policial que sustrajo las tazas del vehículo. “Tras tareas investigativas, la Policía recuperó las cuatro tazas sustraídas y el caso se encuentra en plena etapa de investigación. Entiende en la causa la jueza de Instrucción y la Fiscalía de Saladas”, informaron fuentes policiales.

Los voceros de la Jefatura de Policía de Corrientes dieron a conocer que en el contexto de la causa “se inició la investigación administrativa y los trámites del caso para la separación del efectivo involucrado, quien actualmente está detenido y puesto a disposición de la Justicia”. El policía fue imputado por el delito de robo y el hecho es investigado por la magistrada María del Carmen Mareco y el fiscal Osvaldo Leonardo Ojeda.

