Hoy se conoce la sentencia por el asesinato en el supermercado

Termina esta mañana el juicio a Miguel Ángel Falcione (68), ex secretario de Información Parlamentaria del Concejo Deliberante, por el asesinato de Mario Bardessono (61), cometido el 16 de julio del 2018 en el estacionamiento del supermercado ubicado por calles Tucumán y Bolívar de la capital correntina.

El debate se reanudó a las 8:30 de hoy en el Tribunal Oral Penal Nº1 de Corrientes y el acusado es juzgado por el delito de homicidio simple.

El fiscal Carlos Lértora lamentó que no haya testimonios de testigos presenciales del crimen y las pruebas que existen contra Falcione no serían suficientes.

El crimen se produjo el lunes 16 de julio del 2018. Bardessono decidió ir a hacer unas compras al supermercado ubicado por calle Tucumán entre Belgrano y Bolívar.

Al salir con las bolsas en mano y cuando pretendía guardar todo en su automóvil, fue atacado por detrás. Con un cuchillo le provocaron un profundo corte en el cuello y murió desangrado.

Horas después, Falcione se entregó en la Comisaría Primera de manera voluntaria, porque se enteró que lo buscaba la policía.