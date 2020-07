Histórico debut del Deportivo Mandiyú entre los grandes en 1974

Sucedió hace 46 años como visitante de Ferro Carril Oeste, por la primera fecha del Torneo Nacional de 1974. El resultado fue favorable al conjunto porteño por 3 a 0. Con un plantel totalmente amateur, en cuatro meses el Albo jugó 18 partidos en la máxima categoría.

El 21 de julio de 1974, Deportivo Mandiyú se convirtió en el primer equipo correntino en jugar un torneo de primera división de la AFA. Ese día, en su visita a Ferro Carril Oeste, el Albo emprendió su participación en el Torneo Nacional con la mayoría de los jugadores que integraron el plantel que un mes antes logró la clasificación procedente del Regional.

Los pocos futbolistas que llegaron como refuerzo para el campeonato denominado Presidente Perón fueron del fútbol local o de la zona, como Claudio Natalicio Dávalos, quien compartió en el torneo la titularidad en el arco con Juan Carlos Luque, Ricardo Romero, Oscar Bordón, Luis García, Pablo Ledesma y algunos juveniles, entre los que se encontraba Olegario Ruíz Díaz.

En su presentación en la máxima categoría del fútbol argentino, Mandiyú cayó por 3 a 0 ante Ferro Carril Oeste, en partido disputado en el estadio ubicado en el barrio porteño de Caballito, y que fue arbitrado por Pedro Feola.

Después de un primer tiempo en el que la visita aguantó los embates del local, que agigantaron la figura del arquero Juan Carlos Luque, quien recibió muchos elogios de la prensa porteña por su actuación en esa jornada, en el complemento el equipo correntino fue finalmente doblegado.

Así llegaron los goles de Héctor Arregui, Gerónimo Cacho Saccardi y Norberto Pato Eiras.

Ese día histórico, el técnico Oscar Silvano Romero dispuso que el Albo ingrese al campo de juego con estos once jugadores: Juan Carlos Luque; José María Uribe, Juan Luis Sosa, Nazario Ortíz, Pedro Gamarra, Aparicio Acosta, Raúl Mansilla, Ernesto Brugger, Alberto Monzón, Miguel Dávalos y Pablo Sierra. Luego entraron Rafael Sena y Julio Ayala.

El equipo Albo compartió la Zona “C” del certamen junto con los clubes porteños: San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Chacarita Juniors, y el nombrado, Ferro Carril Oeste.

También integraron el grupo, equipos que llegaron al campeonato por tener plazas fijas determinadas por la AFA, tal los casos de Aldosivi de Mar del Plata (por la provincia de Buenos Aires), Godoy Cruz (Mendoza) y San Martín (Tucumán). En tanto que Atlético Regina de Villa Regina (Río Negro), procedía al igual que Mandiyú, del torneo Regional.

En el transcurso del torneo, cuya ronda inicial se extendió entre el 21 de julio y el 22 de noviembre, la diferencia de Mandiyú con los equipos que contaban con futbolistas profesionales, principalmente los clubes porteños, fue marcada. Quizás no tanto en cuanto al juego, pero sí con relación a la dinámica y la efectividad demostrada en ofensiva.

El primer partido en condición de local se jugó el 28 de julio ante Chacarita en cancha del Lipton Football Club, escenario escogido por Mandiyú para actuar en Corrientes durante todo el torneo, y que recibió en las últimas horas la aprobación del veedor de la AFA. En el club Azul se colocaron tribunas tubulares que aumentaron aproximadamente a 8.000 espectadores su capacidad. El resultado fue una ajustada derrota por 2 a 1.

El inicio del campeonato no fue bueno, Mandiyú acumuló cinco derrotas consecutivas. El primer punto que consiguió sumar en el torneo fue el 25 de agosto, cuando por la sexta fecha igualó 1 a 1 ante uno de los grandes: Racing Club. Pablo Sierra marcó para el local y Hugo Gottardi para la Academia.

Tres fechas más tarde llegaría el primer sapucay en la división mayor. Sucedió el 8 de septiembre, cuando le ganó como local a Atlético Regina 2 a 0 con goles de Alberto Monzón y Raúl Mansilla. Sin embargo, el conjunto correntino nunca pudo afirmarse en el campeonato, ya que a un buen resultado le seguían otros cachetazos.

El partido más destacado de Mandiyú en el torneo, por la envergadura del rival, fue el que jugó el 10 de noviembre de ese año cuando igualó 2 a 2 como local ante San Lorenzo de Almagro, que luego sería el campeón del torneo. El equipo de Boedo llegó a Corrientes con todas sus figuras, entre los que se encontraban Rubén Glaría, Jorge Olguín, Victorio Cocco, Roberto Telch, Enrique Chazarreta, y los delanteros Héctor Scotta (goleador del campeonato), Alberto Beltrán y Oscar Ortíz.

Beltrán adelantó en el primer tiempo al “azulgrana”, pero enseguida igualó Pablo Sierra. El “Gringo” Scotta puso el 2-1 para la visita, empatando finalmente el goleador local, Alberto Monzón, de penal.

A falta de dos fechas para el cierre de la ronda inicial, el empate le privó a San Lorenzo de lograr de forma anticipada la clasificación para la etapa final del certamen.

El único equipo con el que Mandiyú ejerció superioridad en las dos ruedas del campeonato fue justamente su clásico rival, Chaco For Ever, al que enfrentó en los dos partidos correspondientes al Interzonal de la ronda clasificatoria.

El Albo venció al Negro en el encuentro disputado por la primera rueda en Resistencia (2-1), concretando así su único festejo de visitante, mientras que en Corrientes igualaron (1-1), partido jugado el 22 de noviembre, y que le bajó el telón a la participación de ambos en el campeonato.

A pesar que la campaña no fue buena, por la cantidad de resultados adversos, la experiencia resultó sin lugar a dudas enriquecedora para un plantel totalmente amateur, que pasó en un puñado de meses de jugar el torneo de la Liga Correntina, para afrontar el Regional, y sólo 30 días después de conseguir la histórica clasificación, desembarcar en el Nacional de primera división.

Rubén Poletti

