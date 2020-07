Hisopados múltiples en Alvear, aislados y división territorial

Ayer realizaron otros 57 hisopados de Coronavirus. Casi 80 personas están aisladas y una localidad en cuarentena que incluye la división territorial.

Hasta ahora sólo dos muestras dieron positivo para covid-19. No obstante, todas las personas que podrían haber tenido contacto con los pacientes, permanecen en sus hogares. Para reducir la circulación, la Avenida Isaco Abitbol separa la zona “A” de la zona “B”. Alvear está en fase uno porque hay dos casos positivos de covid-19. Pero a fin de determinar si otros pobladores podrían estar afectados, desarrollaron una amplia investigación epidemiológica que ayer incluyó el hisopado de otros 57 lugareños.

El territorio comunal fue dividido en dos zonas, A y B, para tratar de reducir la circulación de los habitantes. Para contribuir con el control del cumplimiento de la cuarentena, no sólo están trabajando personal comunal, sino también de la Policía, Gendarmería y Prefectura.

Desde el lunes se intensificaron las tareas en la localidad. Tras la confirmación de un caso positivo, se concretaron ocho hisopados que incluyeron a personas del entorno familiar del paciente y hasta al director del hospital, Roberto Ayala.

De ese primer testeo, sólo la muestra tomada a un menor dio que estaba afectado por coronavirus. No obstante, por precaución, todos permanecen aislados en sus casas.

DIRECTOR HOSPITALARIO

“Me siento bien, estoy asintomático y cuando fui a ver al poblador que luego resultó estar afectado, tomé todos los recaudos. De todas maneras, tal como recomendó el ministro y el equipo de Salud Pública de la Provincia, estoy cumpliendo el aislamiento correspondiente”, expresó Ayala al ser consultado por El Litoral.

Recordó que si bien le dio negativo el primer análisis, al igual que otras personas, debe permanecer en su hogar y no tener contacto con otros pobladores hasta que se complete el período de 14 días.

NEGATIVOS Y NUEVOS

“Los 14 hisopados que realizaron el último miércoles, dieron negativos”, afirmó el intendente Miguel Ángel Salvarredy. Agregó que la investigación epidemiológica continuó ayer. En ese contexto, “se tomaron otras 57 muestras que estarían en 24 o 48 horas”.

Mientras aguardan esos resultados, el Jefe comunal ratificó que la localidad sigue en fase uno que incluye una serie de restricciones. “Los comercios pueden abrir de 8:00 a 20:00, pero se le solicitó que sólo abran sus puertas los que son esenciales. Por ejemplo, las ferreterías por ahora se les requirió que permanezcan cerradas. Idéntico pedido le realizamos a los aserraderos”, resumió Salvarredy.

Hizo hincapié en que “tal como nos recomendó el equipo del Ministerio de Salud Pública que está en constante contacto con nosotros e inclusive (jueves) siguió realizando los hisopados, tratando de reducir la circulación”.

Se concretó una división territorial de la localidad que está delimitada por la avenida Isaco Abitbol: zona A y B. “El objetivo es que, por ejemplo, el que vive en la zona A realice las compras sólo en comercios incluidos en esas áreas. Por supuesto que en lo posible sólo un integrante de la familia salga a realizar las compras cumpliendo con las distintas medidas sanitarias”, remarcó el Intendente.

Añadió que “los números de teléfono que se difundieron para cada zona es por si alguien necesita algo en lo cual podamos ayudarlo” y destacó el trabajo del personal municipal, del hospital, del ministerio de Salud Pública, la policía, prefectura y gendarmería.