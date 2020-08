Hasta el 16 de agosto todo sigue como está

Alberto Fernández, junto a Larreta y Kicillof en el anuncio por cuarentena: “Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy”. Lo afirmó el presidente Alberto Fernández en su anuncio de este viernes. Pidió “responsabilidad social”.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la continuidad de la cuarentena que, por ahora, no tendrá cambios, tanto en lo que respecta a los avances como a los retrocesos.

El presidente Fernández anunció esta tarde que la cuarentena obligatoria se extenderá hasta el 16 de agosto en las mismas condiciones actuales en la zona metropolitana.

“Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy”, subrayó el jefe de Estado en la Quinta de Olivos, donde afirmó que “en los últimos días se nota que el virus está circulando más”.

Fernández afirmó este mediodía que “si no se hubiera duplicado la cantidad de camas de terapia, hoy la provincia de Buenos Aires estaría absolutamente estallada”.

El Presidente agregó que “no estamos discutiendo cuál libre somos o cuán presos quedamos de la pandemia” del coronavirus, sino que se discute “el único modo que tenemos para combatir este problema”.

“Nos relajamos porque llevamos muchos días cuidándonos en nuestras casas, y todo eso genera estrés, desánimo y además la incertidumbre, porque nadie sabe cuándo va a terminar esto”, resaltó Fernández.

Al presentar la nueva etapa de la cuarentena en la Quinta de Olivos, el jefe de Estado subrayó: “No puedo recomendarles otra solución que cuidarse”.

El mandatario afirmó esta tarde que el coronavirus no es “una gripe más”, sino una enfermedad que no se sabe “cómo prevenir ni curar”.

“Estamos enfrentando a un enemigo invisible y el mundo no ha encontrado las armas para combatirlo”, resaltó.

El presidente se refirió específicamente a los más jóvenes y les pidió responsabilidad porque “piensan que son inmunes, pero contagian”.

“Todos fuimos jóvenes. Todos sabemos que en la juventud es muy importante el encuentro con los amigos, estar cerca de los afectos, compartir, disfrutar. Yo extraño los recitales tanto como ustedes, extraño el fútbol. Pero no podemos hacerlo”, remarcó el jefe de Estado.

Fernández subrayó que “los jóvenes piensan que son inmunes y es verdad que las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan esa enfermedad, pero contagian. Y esa enfermedad, que es piadosa con los jóvenes, es impiadosa con los más adultos”.

“Es una zoncera reunirnos en fiestas electrónicas o clandestinas”, agregó.

RODRÍGUEZ LARRETA

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno, anuncio de cuarentena de agosto, YouTubeHoracio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno, anuncio de cuarentena de agosto, YouTube.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró esta tarde, en el marco de los anuncios realizados desde la residencia de Olivos sobre la continuidad del aislamiento por la pandemia de coronavirus, que continuarán siendo “muy estrictos los controles de movlidad, para que solo puedan viajar los trabajadores esenciales” en el transporte público.

Rodríguez Larreta, aseguró que la Ciudad puso “mucho esfuerzo” para contener los casos de coronavirus en los barrios populares “gracias al trabajo conjunto con Nación y organizaciones sociales”.

Se vive “un momento difícil” en la Ciudad de Buenos Aires y que las aperturas se mantendrán “si todos nos cuidamos”, al participar desde la Residencia de Olivos de los anuncios de la extensión del aislamiento.

Así lo expresó en su exposición al participar en la Residencia de Olivos de los anuncios de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia junto al presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel KIcillof.

“Al aire libre el riesgo de contagio es mucho menor. Los chicos pueden seguir saliendo. Abrimos las plazas, pero no para que se queden, para que circulen. Y esto requiere responsabilidad”, expresó.

“Las mayores fuentes de contagio son los contactos estrechos, y el otro es la movilidad, el transporte público. Por eso hay que ser más estricto en los controles, para que el transporte público sea para esenciales”, manifestó.

“Hace más o menos dos meses tuvimos un brote muy fuerte en el Barrio 31. Trabajamos en equipo, aislamos a los de mayor vulnerabilidad y realmente el operativo funcionó”, reveló.

AXEL KICILLOF

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que en el AMBA y el mundo “hay una cuarentena intermitente” y consideró que “la pandemia no pasó”, al participar desde la Residencia de Olivos de los anuncios de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 16 de agosto, junto al presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Kicillof afirmó este mediodía que “hay en el mundo una cuarentena intermitente” por “rebrotes o una mudanza del virus de algunas regiones a otras”.

“Lo que estamos viendo es como aquellos países que parecían tener controlados los contagios hoy tienen rebrotes o una mudanza del virus de algunas regiones a otras. Hay en el mundo una cuarentena intermitente. Digo esto porque hay quienes venden que la pandemia ya pasó, que es un tema argentino”, resaltó.

“Lo que está dañando la Salud y la Economía es un virus que no tiene cura y no tiene vacuna. En diciembre del año pasado teníamos 883 camas de terapia intensiva para adultos en Provincia de Buenos Aires, hoy tenemos 1979. Estamos cerca de los 700.000 muertos en todo el planeta. El coronavirus va y vuelve en todos los países. Aquellos que parecían tener controlado el contagio, tienen rebrotes”, comentó.

Kicillof destacó el “esfuerzo” realizado por “oficialismo y oposición” para poder “trabajar unidos”, dijo que “no hay forma que nos hagan pelear en el AMBA” y destacó que el virus “cruza la General Paz” y que por ese motivo “no se pueden hacer cosas distintas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

El gobernador afirmó “no hay forma de dividir los problemas del AMBA” frente a la pandemia, con lo cual “hay que trabajar con solidaridad”. Asimismo, agradeció a su par porteño Horacio Rodríguez Larreta, por coincidir en este punto, en una conferencia de prensa.

Kicillof, pidió esta tarde tener una “visión más humana” del coronavirus, porque “detrás de los números hay personas”.

“Hoy lamentamos 3.437 decesos, pero el 20 por ciento son menores de 60 años. Nadie está exento de que la enfermedad toma una forma grave”, advirtió Kicillof en la Quinta de Olivos.

“Los que murieron por coronavirus perdieron en promedio 11 años de vida. No nos dejemos llevar solamente por los números, pensemos a dónde nos puede llevar”, resaltó.