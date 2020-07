Fuerte salto en contagiados con 3.604 personas y 51 muertos

Coronavirus en Argentina: informan 51 muertes y 3.604 nuevos casos, en las últimas 24 horas. Son datos del Ministerio de Salud de la Nación. El AMBA es la zona más afectada por la pandemia.

A 110 días de haber comenzado la cuarentena obligatoria en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación informó que las últimas 24 horas se registraron 3.604 nuevos contagios y 51 nuevas muertes por coronavirus.

En el reporte matutino de este miércoles se registraron 11 nuevas muertes. 5 hombres, cuatro residentes en la provincia de Buenos Aires; uno en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 6 mujeres, cinco residentes en la provincia de Buenos Aires; una residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Desde la cartera informaron que durante el martes fueron realizadas 9.805 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 423.782 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 9.339,2 muestras por millón de habitantes.

Este miércoles, en la habitual conferencia de prensa que realiza la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dejó una frase que sonó con fuerza: “Cualquier resfrío que tengamos en este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario“.

Su intención con esa afirmación fue para insistir en la necesidad que la gente no subestime síntomas y consulte al sistema de salud.

“Cuando se busca a los contactos estrechos, una situación frecuente es que personas con síntomas leves no hubieran consultado si no iban a sus casas. No jerarquizan a un resfrío como coronavirus”, precisó Vizzotti.

De allí la frase, que repitió en dos oportunidades: “Cualquier resfrío que tengamos en este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Es un concepto enorme que tenemos que tener para no subestimar la situación y consultar al sistema de salud y definir si es positivo el análisis, y aislar a esa persona”.