Fuerte denuncia de tabacaleros por convenio en el último día de Macri

Habrían firmado un convenio en el último día de Mauricio Macri como presidente que “perjudica a los productores tabacaleros”. Los directivos de la Cámara del Tabaco formularon una fuerte denuncia que involucra al gobernador Gustavo Valdés y el ex ministro de Agroindustria.

COMUNICADO OFICIAL

La Cámara del Tabaco de Corrientes informa que “se ha logrado extraoficialmente un ejemplar de un convenio firmado entre el gobernador Gustavo Valdés y el ex ministro de Agroindustria de la Nación, Dr. Luis Etchevehere, en el último día de su mandato, el 9 de diciembre del año 2019; que debe regir lo referido al FET (fondo especial del tabaco)”.

Desde la Cámara del Tabaco, además, se habla de “un convenio trasnochado”, firmado “de forma solapada e intencionalmente en el mayor de los silencios en contra de los productores tabacaleros”.

“La Cámara del Tabaco de Corrientes, nunca estuvo enterada, formal o informalmente, de un nuevo convenio, muchísimo menos que ya fue firmado.

Desde 2007, fecha del último convenio, la Cámara del Tabaco de Corrientes, insistió que es indispensable que nuestra institución participe de su redacción, o de otra forma no sería autentico ni genuino.

A todas las autoridades provinciales y nacionales intervinientes en el tema, permanentemente les solicitamos que nos incluyeran, ante cualquier modificación del convenio existente, o en la redacción de uno nuevo.

No sabemos en realidad quién fue, él o los apurados promotores del nuevo convenio, que sabiendo de todas nuestras gestiones, para no quedarnos fuera de esto, solapada e intencionalmente tuvieron que firmar en el mayor silencio el nuevo convenio. Que desconoce absolutamente, las auténticas necesidades y verdaderas prioridades que tiene el productor.

Qué bueno hubiera sido que la eficiente diligencia y rapidez utilizada para la firma de un trasnochado convenio, la hubieran aplicado casi los mismos actores, para impedir que nuestra obra social, estuviera desfinanciada casi seis meses, privando de la atención imprescindible de la salud, a más de nuestros 3.500 beneficiarios”.

Goya (Ctes.), 30 de julio de 2020.

Raúl M. Santajuliana

Presidente

Cámara del Tabaco de Corrientes