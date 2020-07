“Fue un ataque certero, no hubo gresca” en el apuñalamiento

Los familiares del hombre que murió apuñalado éste lunes en el barrio Molina Punta aseguran que “fue un ataque certero, no hubo gresca”. Julio Alegre es hermano de Jorge (34), el hombre que murió luego de recibir al menos dos puñaladas a metros de su vivienda ubicada en inmediaciones de Murcia y Los Tulipanes, en Molina Punta, comentó que “no hubo una pelea generalizada. A mi hermano lo atacaron de manera certera”.

“Mi hermano llegó a su casa y vio que varias personas estaban golpeando a su esposa. La estaban pegando en el piso. Bajó de la moto, fue a defenderla y recibió dos puñaladas”, resumió Julio Alegre desde radio Dos.

“No hubo una pelea entre dos bandas. Eso no es así. Mi hermano solo bajó a defender a su mujer”, expresó y denunció que “cuando se produjo el ataque la Policía ya estaba ahí; y no hizo nada para separar”.

Alegre comentó que hay preocupación por la situación de la familia directa del occiso: “mi hermana dejó una mujer y cuatro hijos chicos de entre 7 y 13 años. Él era el único que trabajaba”.

“Por lo que me comentaron la familia del agresor se dedica a la religión umbanda, o algo de eso. Pero no sé si eso tuvo que ver con la pelea. Sé que venían discutiendo hace unos días porque a ésta gente le molestaba que los chicos jueguen en la calle, y ese día parece que golpearon el portón con la pelota”, agregó.

Julio solicitó ayuda para la familia de Jorge: “se quedaron sin nada. El celular de mi cuñada es el (379) 4323832 (Cecilia Lugo)”.

RITUALES UMBANDA

La fiscal de instrucción N°4 Sonia Meza sabía que el detenido por el crimen practicaba umbandismo, pero consideró que “hasta el momento no modifica el hecho que es investigado como un homicidio en ocasión de riña”.

El hecho está relacionado con el homicidio de Jorge Adrián Alegre (34), ocurrido cerca de las 21:00 del lunes 6 de julio en inmediaciones de las calles Murcia y Los Tulipanes. Tras su muerte, ocurrida casi de inmediato, quedó detenido Walter Espíndola (29 años).