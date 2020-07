Fin de semana violento con 2.500 denuncias al 911 por desmanes

Todo a raíz de la flexibilización del aislamiento social. Desde la policía correntina. reconocieron una mejora en el uso de tapabocas, pero persiste la cantidad de llamadas para denunciar disturbios y reuniones clandestinas. “Tuvimos un fin de semana agitado y violento”, dijo el comisario César Fernández.

El jefe de la Metropolitana, confirmó que durante el fin de semana hubo otra vez más de 2.500 llamadas al 911 para denunciar incidentes y violaciones de la cuarentena obligatoria. “Tuvimos un fin de semana agitado y violento”, refiriéndose a los distintos disturbios en los que intervinieron los policías.

La temperatura templada del fin de semana influyó para que la movilidad en la ciudad fuera mayor, con espacios públicos repletos y la presencia de personas con barbijos puestos. Sin embargo, continúan en vigencia las reglamentaciones para que en sociedad se cumpla con una cuarentena obligatoria para evitar la transmisión comunitaria del coronavirus.

Ayer nuevamente interrumpieron partidos de fútbol en el barrio Quilmes y el sábado una carrera de caballos en el barrio Quinta Ferré, específicamente en calles Roca y Río Paraná.

En cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias y los controles que la Policía debe realizar, el comisario Fernández reconoció el incremento de gente que utiliza el tapabocas.

SIN BARBIJOS

Atribuyó este acatamiento al hecho que comenzaron a implementarse multas para aquellos que no usaran los barbijos en la vía pública. Disposición decretada por el Gobierno Provincial el 10 de abril.

El primer paso ante una persona que circula en la vía pública sin barbijo es la realización de una notificación. Ya en la reincidencia, la Policía local procede a aplicar una multa que va desde los $1.300 y puede llegar a $6.500.

En los bares de la ciudad se permiten hasta seis comensales por mesa, y la recomendación para las reuniones familiares y con amigos es que no se superen las 10 personas.

La Policía tiene más de 100 efectivos en la calle que patrullan la ciudad las 24 horas en turnos rotativos.

También en la costanera se vio más movimiento ayer. Pero con mayor cuidado y presencia de efectivos policiales y de la Dirección Urbana.

Los controles en la costanera se inician a las 13 y finalizan a las 21.

Las quejas por la prohibición para realizar ciertas actividades deportivas se sostienen en el tiempo y más ahora que Corrientes sólo tiene 5 casos activos de covid-19, y no tiene circulación comunitaria del virus. Habrá que esperar otra semana más los anuncios del Gobierno que mantiene latente la amenaza de retornar a la estricta fase 1 de cuarentena si se disparan los casos de coronavirus.

La última provincia que retornó a fase 1 fue Jujuy, jurisdicción que había habilitado hasta el turismo.