Festejaron el aniversario de For Ever con bombos, corte de calles y pirotecnia

Ocurrió en Resistencia, donde se juntaron a festejar el aniversario de Chaco For Ever, con un corte de calle, bombos y pirotecnia. Esta madrugada, un grupo de más de 150 personas hinchas del Club Atlético Chaco For Ever se juntaron frente al estadio por avenida 9 de Julio 2222 para festejar un nuevo aniversario del club albinegro.

Fuentes policiales indicaron que, tras un llamado a la comisaría Primera de Resistencia, los agentes llegaron al lugar y divisaron a las personas que se encontraban cortando la avenida 9 de Julio en ambas manos y tenían bombos, banderas y pirotecnia. Al entrevistarse con uno de los referentes, dijo que estaban festejando el aniversario del club.

Ante esta situación, se dio conocimiento a la fiscal en turno quien dispuso que se notifique del “incumplimiento social” al referente y determinó que la prevención policial permanezca en el lugar.

Cerca de las 00:50 todas las personas se retiraron del lugar de manera pacífica.

Diario Chaco