Fernández respondió las duras críticas de Hebe de Bonafini

El Presidente difundió un escrito que le envió a las Madres de Plaza de Mayo tras las duras advertencias de su titular, en las que criticó el rumbo del Gobierno y alertó: “Me parece que nos vamos a pique”.

En la misiva para responder esos cuestionamientos, el jefe de Estado aseguró que tiene la certeza que esos planteos se hicieron “desde el afecto recíproco”.

“Queridas Madres, siempre las escucho y atiendo sus observaciones o reparos. Tengo plena conciencia de lo que ustedes han significado y significan para que seamos mejores como sociedad por eso tengan la plena seguridad que todas nuestras políticas tienen un objetivo central: construir la Argentina socialmente justa que aún soñamos. Trabajamos para esto sea realidad”, les expresó Fernández.

El Jefe de Estado decidió responder los cuestionamientos de Bonafini mediante otra carta pública, en la que repasó algunas de las primeras acciones de su Gobierno. “Mi compromiso fue y es el de siempre: con los que menos tienen”.

CRÍTICAS

Aunque evitó puntualizar sobre las críticas que recibió de la titular de Madres, el presidente Fernández se ocupó de rechazar algunos cuestionamientos, como el que recibió por el encuentro que mantuvo con referentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

“Tengo la enorme responsabilidad de ser el Presidente de todos los argentinos. Entiendo el ejercicio de la política como el instrumento que nos permite cambiar la vida de nuestro pueblo. Este gobierno trabaja todos los días para ello y cree en el diálogo para poder avanzar”, indicó Fernández en su escrito.

Remarcó que en su mesa se sientan “todos y todas” porque, insistió, esa es su “responsabilidad”.

Es que Bonafini dijo estar “ofendida y dolida” con Fernández, un día después que el mandatario cediera al pedido de Juntos por el Cambio y tuviera una reunión privada con sus legisladores sin los representantes de la izquierda.

“¿Pero quién gobierna, Fernández, quién gobierna? Si no quieren venir, que no vengan. Que venga la izquierda nada más”, cuestionó la referente de Madres.

LA CARTA DE FERNÁNDEZ

Queridas Madres:

Releo su carta una vez más. Se que lo que ustedes me expresan lo hacen desde el afecto reciproco que nos tenemos.

Compartimos el dolor por el sufrimiento de nuestro pueblo que se ha agravado por la tragedia de esta pandemia que enfrentamos. Vivimos horas muy difíciles, pero estoy seguro que lo vamos a superar.

Como dije enfáticamente al asumir en diciembre pasado, antes que cualquiera pudiera imaginar la tragedia que se avecinaba, debemos empezar por los que estaban más abajo para llegar a todos. Mis primeras medidas fueron en ese sentido. Decidí dar la pelea contra el hambre creando un programa nacional que de inmediato comenzó a dar sus frutos. Dispusimos aumentos para los jubilados y los beneficiarios de la AUH. Pusimos en marcha el ingreso Familiar de Emergencia que llega a más de 9 millones de compatriotas. Mi compromiso fue y es el de siempre: con los que menos tienen.

Tengo la enorme responsabilidad de ser el Presidente de todos los argentinos. Entiendo al ejercicio de la política como el instrumento que nos permite cambiar la vida de nuestro pueblo. Este gobierno trabaja todos los días para ello y cree en el diálogo para poder avanzar.

Ustedes saben muy bien que en la mesa de este Presidente se sienta gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadoras y trabajadores, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes, nuestros científicos; todos y todas, porque esa es mi responsabilidad.

Me duele ese país plagado de injusticias y desigualdades que recibimos en diciembre del año pasado. Trabajamos para forjar un Estado activo que revierta este proceso. Desarmar esa trama compleja de desigualdades económicas, sociales y culturales, requiere de toda nuestra voluntad e inteligencia para asegurarnos que cada paso que vayamos dando no implique luego una decepción.

Queridas Madres, siempre las escucho y atiendo sus observaciones o reparos. Tengo plena conciencia de lo que ustedes han significado y significan para que seamos mejores como sociedad por eso tengan la plena seguridad que todas nuestras políticas tienen un objetivo central: construir la Argentina socialmente justa que aún soñamos, Trabajamos para que esto sea realidad.

Con el afecto y el respeto de siempre.

Sinceramente, Alberto Fernández.