Estiman que la pobreza cerró arriba del 40%

Con los datos de distribución del ingreso del Indec, especialistas calcularon que la pobreza se ubicó por encima del 36% en el semestre móvil septiembre-marzo. En los siguientes tres meses, marcados por la pandemia, hubo un fuerte deterioro en las condiciones de vida.

Los especialistas en la estimación de los indicadores sociales estiman que la pobreza tuvo un salto de casi 5 puntos en el primer semestre, es decir, que se hubo alrededor de 2 millones de nuevos pobres. Por el impacto de la pandemia y la cuarentena en los ingresos, calculan que la primera mitad del año por encima del 40%.

El Indec terminó de relevar este martes la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo trimestre, de la que saldrán los distintos indicadores sociales, inlcuida la medición de pobreza e indigencia del primer semestre que se conocerá recién en septiembre, como todos los años. La particularidad es que esta vez, producto del aislamiento social, en la amplia mayoría de las provincias el sondeo se realizó de forma telefónica.

En el ente que conduce Marco Lavagna aseguran que, pese a esa particularidad, la información recavada es consistente, pese a que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, hiciera hincapié en esas dificultades en una entrevista con Futurrock.

“El Indec midió un 35,5% de pobreza en el último semestre de 2019, pero en el último trimestre era de 38,7%. Está claro que subió la pobreza, no hay ninguna duda. Nosotros a principios de año teníamos 40% de pobreza general y 50% en los niños, pero es muy difícil tener números reales hoy porque no se pueden hacer encuestas presenciales”, dijo.

Con todo, los especialistas Martín Rozada y Leopoldo Tornarolli estimaron, a partir de los datos de distribución del ingreso del primer trimestre que publicó esta semana el organismo estadístico, que la pobreza siguió en alza en los meses precuarentena de 2020 y se ubicó por encima del 36% en el “semestre móvil” septiembre-marzo: 36,1% y 36,3%, respectivamente.

El segundo trimestre, con el impacto de la coronacrisis en la fuerte caída o pérdida de los ingresos de una parte considerable de los trabajadores informales y formales, se agudizó el deterioro de las condiciones de vida. Pese a que tanto el ingreso familiar de emergencia (IFE) y el salario complementario a través del programa ATP fueron una importante contención, no alcanzó para compensar el combo pérdidas de empleos, suspensiones con rebajas salariales e imposibilidad de trabajar para muchos informales o cuentapropistas.

Rozada, econometrista de la Universidad Torciato Di Tella, realiza una proyección de actualización mensual de la pobreza con los datos oficiales disponibles hasta ese momento. Para el semestre móvil diciembre-mayo, calcula que la pobreza llegó al 39,8%. Presumiblemente, con un junio más crítico que diciembre, termine de superar el 40% en el primer semestre calendario.

El especialista corrigió a la baja la estimación de mayo-diciembre esta semana a raíz de la distribución del ingreso del Indec en el primer trimestre, que fue algo más alentadora de lo previsto (incluso registro una muy leve baja interanual del coeficiente de Gini que mide la desigualdad). Hasta la semana pasada calculaba 41,4% para el mismo lapso.

Por su parte, Tornarolli, analista del Centro de de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata, considera que aún es temprano para proyectar el dato del primer semestre. Sin embargo, hecha la aclaración, prevé que se ubicará en un rango del 39,5% al 42,5%.

“El pico de pobreza, suponiendo que en el último cuatrimestre del año volvemos a cierta normalidad, se daría en el semestre móvil formado por el segundo y tercer trimestre de 2020. No lo veo por encima de 50%, pero imposible aseverar algo así hoy, cuando todo es tan volátil”, consideró.

Semanas atrás, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, había dicho que esperaba que la pobreza ronde el 45% en la primera mitad del año. Su instituto estimó que a fin de 2019, en el cierre del gobierno de Mauricio Macri, la pobreza llegó al 40,8%, cinco puntos por encima del Indec ya que la calcula en base a otra encuesta y otra metodología.

Cuatro años y medio atrás, antes de la asunción de Cambiemos, la pobreza se ubicaba en el 26,9% de acuerdo a la serie reconstruida (el apagón estadístico del Indec dejó un bache) por los analistas Daniel Schteingart, Guido Zack y Federico Favata. Es decir, al menos 13 puntos por debajo del nivel actual. Casi 6 millones de argentinos más que no llegan a cubrir sus necesidades básicas.