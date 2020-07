Esperan sueldos y aguinaldos para evitar otro paro de transporte

Comienza una semana crucial para el transporte de corrientes capital. En estos días los colectiveros deberán recibir el 50% del sueldo de junio y el viernes la totalidad del aguinaldo, según lo acordado con las empresas. Caso contrario, volverían a paralizar el servicio urbano e interurbano.

Luego de ocho días con paro total de colectivos y tensas negociaciones económicas que demoraron hasta llegar a un acuerdo, esta semana los choferes de colectivos de la ciudad estarán a la espera de la cancelación de deudas salariales de junio y del aguinaldo completo para evitar una nueva medida de fuerza.

Los próximos días las empresas de transporte urbano deberán abonar el 50% del sueldo del mes pasado, con fondos enviados por el Gobierno de la Nación a través de programas asistenciales, y el viernes tienen que depositar la totalidad del medio salario anual complementario para no sólo cumplir con lo acordado entre el gremio y las patronales, sino también con el fin de prevenir un nuevo paro de colectivos.

La semana pasada, tras ocho días sin servicio de colectivo urbano e interurbano de pasajeros por deudas salariales, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la entidad de empresas de transporte llegaron a un acuerdo para la cancelación de la totalidad del salario de junio (mediante subsidios estatales) y el pago de la totalidad del aguinaldo para el viernes 17 de julio. En caso contrario el gremio estaría habilitado a tomar nuevas medidas de fuerza en lo inmediato.

Desde la UTA Corrientes explicaron que esta semana las empresas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros deben saldar la deuda del 50% del salario de junio para los choferes. Según detallaron autoridades gremiales, la semana pasada la mitad de los sueldos fueron abonados con la asistencia económica del Gobierno de la Provincia y el saldo restante deberá ser depositado los próximos días, mediante la ayuda financiera emitida por la Nación a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

En las negociaciones entre transportistas y el gremio de trabajadores acordaron el pago total del medio aguinaldo para el viernes 17 de julio y ante el vencimiento de los plazos legales para el depósito, cuya fecha límite establecida por la Ley N°20.744 de Contratos de Trabajo fue el 30 de junio, los choferes no descartan tomar nuevas medidas de fuerza ante un eventual incumplimiento.

Desde UTA Corrientes señalaron que en el caso de no recibir el salario anual complementario este viernes, el acta de acuerdo habilita al gremio a retomar el paro total del servicio por tiempo indeterminado.