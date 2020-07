Encontraron muerto a Fabián Gutiérrez

Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner que estaba desaparecido desde el jueves, fue hallado muerto y enterrado en una de las viviendas allanadas en el barrio Aeropuerto Viejo de El Calafate, en el marco de la investigación del caso.

El hallazgo se produjo luego de que tres de los detenidos por el caso le confesaran al juez Carlos Narvarte que lo habían matado. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, y según fuentes judiciales, se trataría de un crimen “pasional-extorsivo”.

Los supuestos asesinos tienen entre 19 y 23 años. Al parecer, el menor de ellos entabló una relación amorosa con Gutiérrez para ganarse su confianza y así poder extorsionarlo para obtener un rédito económico. Fue así que junto a dos cómplices habrían secuestrado al ex secretario de Cristina Kirchner, lo golpearon brutalmente para obtener información y como no obtuvieron lo que pretendían, le habrían cortado el cuello.

“Al juez le confesaron el lugar donde estaba el cuerpo. Lo habrían encerrado en el baño”, reveló una fuente. “Se ganaron su confianza. Entablaron una vinculación amorosa con fines extorsivos y como él no les decía dónde tenía el dinero, lo mataron. Son unos pobres pibes”, agregó.

El ex secretario de la actual vicepresidenta había sido investigado y procesado por el juez Claudio Bonadío en el marco de la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, un informe de la UIF reveló compras de inmuebles, autos y participaciones en empresas.

“Hemos logrado encontrar el cuerpo de Gutiérrez a instancias de la declaración de uno de los detenidos. Estaba enterrado”, dijo el magistrado a los medios locales luego de corroborar que los datos brindados en la confesión eran ciertos. Narvarte reveló otros detalles escabrosos: dijo que la víctima estaba “envuelta en una sábana, vestida, con fuerte golpe en la cabeza y con heridas de arma blanca”.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, los ahora acusados que se quebraron ante el juez serían Facundo Zaeta (19) -el menor-, otro identificado como “Juanca” Monzón y un tercero de apellido Gómez. Al grupo se suma también la detención de otro joven que sería el hermano de Zaeta y quien fue capturado mientras intentaba huir en una camioneta. Al parecer, el joven tenía elementos que robó de la casa de Gutiérrez.

Gutiérrez, el célebre ex secretario de Cristina Kirchner que se hizo conocido luego de declarar como arrepentido en la causa de “los cuadernos de las coimas” era buscado intensamente por la Policía en la localidad de El Calafate. Había sido visto por última vez el jueves.

“Estamos buscando un cuerpo para constituir una hipótesis certera”, declaró el juez cuando aún se desconocía el paradero del ex secretario. Pero no fueron los únicos indicios.

El magistrado confirmó también que encontraron manchas de sangre y pedazos de precintos durante el allanamiento en la casa del ex funcionario. Ahora resta por saber si esos precintos coinciden con los que encontraron en el cuerpo de la víctima. “Estuvimos levantando las evidencias. Por lo menos la impresión que a mí me dio y que nos dio a todos los que estuvimos en el lugar, es que hubo violencia ahí porque hay sangre, hay rastros y eso indica que seguramente hubo un hecho ilícito que hay que demostrar”, señaló en su momento el juez.

La investigación se llevó casi en tiempo récord en medio de un operativo casi inédito. Además de la policía local, colaboraron la División Apoyo Tecnológico para el análisis de la información del teléfono celular y la División Canes para la búsqueda de personas.

Se allanaron un total de cinco viviendas, se secuestraron dos autos y se obtuvieron “elementos importantes para la causa”. Además, en uno de los operativos realizados en la zona encontraron el celular del ex secretario y uno de los vidrios del vehículo de la víctima estaba roto. Todos indicios, además de la confesión, que fueron conduciendo al juez y a la fiscal Natalia Mercado hacia el trágico desenlace.

No es la primera vez que al menos uno de los sospechosos esté involucrado en un hecho policial. Según crónicas policiales de medios santacruceños Zaeta fue detenido en octubre del año pasado luego de un procedimiento policial llevado adelante en la ciudad de Río Gallegos. Junto a otros tres cómplices, le descubrieron 48 dosis de LSD y un poco de marihuana. El joven, por entonces de 18, se encontraba en el interior de un VW Bora, en el que hallaron además 26 mil pesos.