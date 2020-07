Empiezan a funcionar dos líneas de colectivos en Corrientes

Los colectivos de la empresa Miramar (líneas 101 y 110) de la ciudad de Corrientes comenzaron a circular tras más de cinco días de paro.

“Ofrecimos pagar la deuda y el sueldo anual complementario en 4 cuotas. Luego hicimos una oferta mejor, pero no nos contestan todavía”, comentaron fuentes de la empresa ERSA desde radio Dos.

Las unidades de esta empresa aun no retomaron el servicio en la ciudad. La misma oferta fue aceptada por trabajadores de Miramar y no de ERSA y TSL.