Embarcadizos correntinos denuncian maltrato y abandono

Están varados en Entre Ríos. Se trata de un grupo de trabajadores que volvían desde Mar del Plata con el permiso nacional. En el ingreso a Corrientes, cerca de La Paz (ER), fueron informados sobre las nuevas obligaciones para entrar a territorio correntino.

Aseguran que están abandonados a su suerte, sin respuestas concretas para poder llegar a destino.

“Venimos desde Mar del Plata. Lo que hicimos fue gestionar, a través de la empresa que nos contrató, el permiso nacional y con ese vinimos todo el camino. Llegamos acá y nos encontramos con nuevos requisitos. Se gestiona a través de la página, pero no se puede sacar el permiso”, comentó Raúl Escalante, uno de los embarcadizos que está varado en la ruta.

El grupo de trabajadores está en Ruta 12, cerca de la frontera entre Corrientes y Entre Ríos: “llegamos a Corrientes y no podemos ingresar. Estamos en un lugar inhóspito… sin nada… sin agua, con frío. Estamos parados en el retén 6 desde hace 24 horas, luego de un viaje de 50 horas. Vivimos una situación aberrante”, señaló.

“Venimos de cumplir un rol importante que tiene que ver con la producción del país. No estamos de paseo. Si tenemos que cumplir la cuarentena queremos hacerlo pero en un lugar adecuado. Acá no tenemos ni agua”, denunció.

“La traffic nos retiró desde el puerto de Mar del Plata y no tuvimos contacto con nadie. Somos la mayoría de Corrientes Capital, uno de Derqui, y otro de Riachuelo. Nos recomendaron que debamos hacer la cuarentena. Al momento de gestionar los permisos venimos respetando todas las normativas vigentes”, insistió Escalante.

“La respuesta es que el gobernador (Vald+es) habló hace 48 horas y se informó sobre nuevos requisitos, pero esa exigencia no la teníamos al gestionar los permisos. Tenemos el permiso nacional”, reiteró desde radio Dos.