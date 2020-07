“Con (Gustavo) Valdés no hablamos de alianzas, yo quiero ser Gobernador”, señaló el senador nacional Carlos Camau Espínola, quien desde Sudamericana habló sobre la reunión que mantuvo el lunes con el gobernador Gustavo Valdés y sus aspiraciones políticas.

“Nunca me bajé de mi candidatura a gobernador, sigo trabajando para serlo”, aseguró el ex medalllista olímpico e intendente (mandato cumplido) de la ciudad de Corrientes.