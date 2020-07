El viceintendente de San Roque irá a juicio por cobrar dos sueldos

El viceintendente de San Roque, José Altamirano, irá a juicio oral por fraude a la administración pública. Cobraba indebidamente dos sueldos públicos. Uno en el Senado de la Nación, y otro por su función municipal.

En el Senado de la Nación, percibía haberes autorizados por el actual senador macrista, Néstor Pedro Braillard Poccard, aunque en los últimos años, nunca desempeñó tareas en el Congreso Argentino.

Su calidad ñoqui era evidente, no solo para los ojos del pueblo sanroqueño, sino también para los del ex gobernador de Corrientes, quien le certificaba un salario por un trabajo que no realizaba, mientras cobraba por ejercer la viceintendencia.

Ayer el Tribunal Oral de Goya, le informó al municipio la decisión del Juez de Instrucción, Darío Ortíz, quien resolvió el enjuiciamiento de Altamirano por el caso de corrupción.

El viceintendente procesado, que representa al oficialismo provincial, está enfrentado desde que asumió diciembre de 2017, al intendente del Frente de Todos, Raúl Rulo Hadad.