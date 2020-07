El transporte público pone de nuevo en jaque al usuario

Adelantan que, si la Nación no deposita hoy los fondos, los choferes de colectivo irán al paro desde el primer servicio de mañana y esta noche podría haber “sorpresas” en las paradas.

Se espera que esta siesta el Gobierno de la Nación destrabe el conflicto entre la UTA y las empresas por el abono del 50% del salario del mes pasado. Si no se pagan las diferencias, el gremio llevará adelante un paro por 24 horas desde la hora 00:00 de mañana.

Esta siesta habrá una nueva audiencia entre la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la asociación de empresas de transporte, con la mediación de los ministerios de Trabajo y Transporte de la Nación respectivamente, donde los choferes de distintas jurisdicciones del interior del país esperarán el desembolso del 50% del salario de junio que fue comprometido con fondos nacionales y evitar una nueva medida de fuerza.

Desde la delegación Corrientes del gremio explicaron que ante una eventual falta de acuerdo y acreditación de los montos adeudados acordados, se encuentran en condiciones de llevar adelante un paro total de los servicios de colectivos urbanos e interurbanos locales por un plazo de 24 horas a partir de la medianoche de hoy.

El jueves hubo una audiencia nacional donde ante la falta de un acuerdo por el pago de la mitad del salario de junio para los choferes (que debe ser abonado con fondos nacionales), la UTA definió con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) pasar para un nuevo encuentro que se llevará adelante hoy desde las 15:30 donde buscarán una solución definitiva a la situación de conflicto, que pone permanentemente en jaque el transporte de Corrientes.

Desde la UTA Corrientes de la UTA explicaron que en la audiencia de esta siesta deberá haber un acuerdo para el pago inmediato del 50% del sueldo de junio adeudado a los choferes del interior del país, ya que en caso contrario se encuentran en condiciones legales de llevar a cabo un paro total del servicio de transporte por un plazo de 24 horas a partir de la hora 00:00 del martes 28 de julio.

Desde la FATAP argumentaron que se encuentran en una grave situación económica como para hacer frente a los compromisos salariales, por lo que reiteraron la necesidad de asistencia de parte de la Nación para cumplir con los trabajadores del sector.

La puja en el sector del transporte de Corrientes es un conflicto que podría tener nuevos capítulos en los próximos meses en el caso que continúen las complicaciones económicas y las empresas locales de colectivos no puedan cumplir con el compromiso asumido ante la UTA de abonar las deudas salariales contraídas desde fines del 2019 en tres cuotas a abonar en agosto, septiembre y octubre.