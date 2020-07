El STJ estaciona más de la cuenta

Una peculiar investigación periodística dejó al descubierto que el Superior Tribunal de Justicia, se estaría apropiando de un espacio público al abonarle al municipio un canon por 20 metros de estacionamiento para sus vehículos oficiales, aunque en realidad ocuparía más de 50. Inclusive, decidió irregularmente señalizar como uso preferencial un lugar que no tiene asignado, y que antes era operativo solamente para Camiones de Caudales. Anteriormente funcionaban Cajeros del Banco de Corrientes en el edificio de Tribunales. Actualmente, la exclusividad perdió vigencia por no haberse renovado el permiso, ya que se retiró ese servicio de cobranza del predio. Hoy por hoy, cualquier automóvil particular puede orillarse en el sitio sin ser pasible de alguna multa de tránsito, o ser corrido por la policía por orden de la Corte provincial. Allí, ahora debería regir el estacionamiento medido. El máximo órgano judicial paga 20.000 pesos anuales por un metraje menor, al que verdaderamente ocupa. El cronista televisivo Raúl Sotelo también aportó, que durante más de dos años el STJ no pagó la tasa de estacionamiento exclusivo, hasta que fue intimado por la comuna a abonarla.