El jugador denunciado por abuso sexual fue apartado de Newell’s

El club rosarino decidió que el deportista sea apartado del plantel hasta que se esclarezca el caso. Habría ocurrido en Monte Caseros.

Newell’s Old Boys, por medio de un comunicado, dio a conocer anoche que separó a un jugador juvenil de sus divisiones inferiores por estar implicado en una investigación penal por el delito de abuso sexual, acontecido en Monte Caseros (Corrientes), donde el joven, de quien no se dio a conocer su identidad, cumplía con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por, la pandemia de coronavirus.

El futbolista en cuestión que se desempeñaría en la cuarta división ‘rojinegra’, sin haber debutado aún en la reserva, fue denunciado por el presunto abuso sexual de una chica de 20 años en la localidad correntina de Monte Caseros, de donde es oriundo.

De acuerdo con lo ampliado por el portal radiomeganoticias.com de Corrientes, el hecho denunciado tuvo lugar en un local ubicado en la intersección de Eva Perón y El Maestro de Monte Caseros, entre la noche del domingo 19 y la madrugada del lunes 20 de julio.

Allí, un grupo de chicas habrían sido invitadas por otros jóvenes a compartir una fiesta en el domicilio del jugador de Newell’s.

Según fuentes cercanas a la investigación, el agresor podría haber empleado algún tipo de sustancia para adormecer a una chica de 20 años, “quien habría amanecido semidesnuda en el interior de un automóvil en la mañana del Día del Amigo y no recordaba nada de lo sucedido”, refirió el portal.

Por las diligencias judiciales se comprobó que la joven fue abusada. Además, se secuestró el teléfono celular de la víctima, a través del cual había recibido un mensaje del presunto victimario, vía whatsapp.

En la tarde de ayer el club rosarino emitió un comunicado oficial donde detalla lo siguiente: “El pasado martes 28 de julio, el Club Atlético Newell’s Old Boys tomó conocimiento que un jugador de las divisiones juveniles se encuentra implicado en una investigación penal por el delito de abuso sexual de trámite por ante la justicia de Monte Caseros, provincia de Corrientes”.

“Al momento de transcurrido el hecho denunciado, el jugador se encontraba cumpliendo el ASPO en su ciudad natal desde el 19 de marzo de 2020. En base a lo acontecido, nuestra institución ha resuelto separar preventivamente al jugador del plantel que integraba, hasta tanto se resuelva su situación penal, y adicionalmente nos hemos puesto a disposición de la justicia interviniente”, prosiguió.

El texto resalta esta actitud de la institución del Parque de la Independencia, que por estar “comprometida en crear espacios libres de violencias, discriminaciones y abusos, repudia enérgicamente cualquier acto que atente contra esto”.