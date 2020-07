El intendente denunciará a organizadores de un cumpleaños infantil

En la localidad correntina de Santa Lucía se produjo una situación con destino de tribunales. El jefe comunal José Sananez anunció que llevará ante un juez a quienes salieron de fiesta por un niño el domingo.

“Cuando se tomó conocimiento que estaban por hacer un cumpleaños infantil, se avisó a la policía para que les recuerde que están prohibidas ese tipo de reuniones debido a la pandemia. También otra persona del gabinete le expresó lo mismo.

Lamentablemente no hicieron caso e igual realizaron el evento con la participación de chicos y adultos. Entonces, no tengo otra alternativa que realizar la denuncia”, manifestó el intendente de Santa Lucía, José Tata Sananez.

En este punto, se refirió a un hecho registrado el último domingo en la citada ciudad.

“Inclusive después publicaron las fotos del festejo en Facebook. Pero más allá de la publicación, lo grave es que no están respetando las medidas que son precisamente para tratar de reducir el riesgo de contagio”, aseguró el jefe comunal. Tras lo cual adelantó que hoy hará la presentación correspondiente en la comisaría local.

