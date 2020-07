El escándalo del matadero municipal de Esquina

Crece el escándalo del Matadero Municipal en Esquina, que involucra directamente a Luís Aníbal Bianchi, hermano del ex intendente radical, Humberto Bianchi. Tras el informe de Noticias Taragüi, el expediente judicial salió de su letargo, aunque con algunas raras particularidades. Durante la semana que culminó fueron llamados varios testigos, a quienes se los citó con pocas horas de antelación y en horario nocturno. Además, la justicia insólitamente no definió la inclusión de los nuevos abogados querellantes del municipio en la causa. El Juez de la causa no los quiso reconocer, y tuvieron que apelar el rechazo a un Tribunal de alzada.

Extrañamente las testimoniales fueron tomadas solamente por la escribiente con un cuestionario por escrito, sin la presencia del Fiscal, ni el Juez, ni al menos, la Secretaria del Juzgado, como responsables de la instrucción. Se investiga un número inferior de faena de vacunos, al detallado por la Policía, el SENASA y el Ministerio de la producción a través de sus veterinarios. La cantidad de animales manifestados, no coincide con lo recaudado por la comuna. Las cabezas de ganado ingresadas al matadero, son mucho mayores, que a las percibidas por Municipalidad por la prestación del servicio. No para pocos, al dinero sobrante, los comió la vaca.

Además de la irregularidad que perjudicó a las arcas municipales, existiría un negocio con el cuero de los animales faenados. En la localidad no existen curtiembres, y los cientos de miles de pellejos serían comercializados por canales desconocidos.

INFORMACIÓN TELEFÓNICA

Hasta donde pudo averiguar 1588, no había control estricto en la cantidad de vacunos que iban al matadero desde las 4 de la mañana, horario en que se inicia la rutina. La persona responsable, una administrativa, a veces no asistía al lugar por indicación del hermano del intendente. Recibía la información de lo faenado vía telefónica. El último miércoles esta mujer declaró como testigo en la causa. Nunca se entendió que autoridad ejercía Luís Aníbal Bianchi en el predio cárnico, cuando su labor era en el área de Obras Públicas de la municipalidad.

La idea de que existía una mesa de dinero con lo recaudado “en negro” por fuera del circuito de cobros del municipio, está latente, aunque hay dudas que la investigación judicial llegue a ese terreno. Es más, creen que por una orden política, se busque sobreseer a los involucrados al evitar que la querella se constituya.