Enojo del intendente Diego Caram por fiesta clandestina en Mercedes

El evento considerado ilegal se realizó este fin de semana, en el que habrían participado alrededor de 200 personas, en la localidad de Mercedes, que provocó el enojo del intendente Diego Caram, según se conoció este lunes.

El cumpleaños ilegal se desarrolló este fin de semana en una zona rural ubicada en inmediaciones a la Ruta Nacional 123, por el que los invitados tomaron el camino de una propiedad privada para asistir, de acuerdo a la información brindada por Tumercedes.com.

El hecho causó indignación al intendente mercedeño, Diego Caram, quien sostuvo que “no entra en la cabeza de uno lo que quieren hacer y cómo quieren complicar la vida a todos”.

El jefe municipal explicó que la gravedad del caso no sólo se da por la emergencia sanitaria dispuesta en el marco de la pandemia de coronavirus, sino también por haberse realizado sin autorización de la Policía. “¿Qué pasa si hay un accidente o algún problema?”, cuestionó.

“Tránsito retuvo a cuatro personas en la entrada, ebrios. A muchos asistentes los tuvieron que ir a buscar los padres en la entrada a la ciudad”, comentó.

“Hay cosas que no se entienden para el momento que estamos viviendo, desde el propietario, desde el DJ que fue; no entra en el raciocinio de una persona normal”, enfatizó ofuscado el mandatario municipal.

Con relación a la manera que las personas lograron salir de la ciudad, Diego Caram comentó que “salieron por una entrada alternativa que está en una propiedad privada, que le venimos pidiendo a la persona que cierre y ahora vamos a hacer un zanjón y listo; pero no debería ser así porque es una irresponsabilidad, nos podría salir caro a todos“.

“No creamos que porque Corrientes y Mercedes están bien no nos puede pasar”, advirtió. Pidió a la comunidad mercedeña que “tengamos cuidado, por favor, porque esto todavía no terminó y agradezcamos que hoy Mercedes internamente está prácticamente liberada”.

En esa línea, el intendente exigió quedarse en los hogares: “Comé asado en tu casa, pero cuídense y no hagan una joda como esa, donde pueden complicarles la vida a todos”.

REUNIÓN

“Según trascendió, los organizadores de eventos se reunirán con el intendente para plantear la necesidad de elaborar un protocolo para cumpleaños de 15 y casamientos”, señaló Tumercedes.com. “Dicen que hace cuatro meses no trabajan y que de este rubro dependen muchas familias”, agregó.